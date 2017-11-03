Муфтий: iPhone следует держать в руке, а не в сердце и сознании

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Любое имущество не может и не должно брать над разумом человека, поскольку это только вещь, считает муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, комментируя ажиотаж вокруг iPhone нового поколения.

"Следует вспомнить хадис нашего пророка Мухаммада. Он гласит "Любовь к мирскому есть начало всех ошибок". Я склонен считать, что те, которые в порыве неведомой страсти готовы выкладывать, как я слышал до 300 000 рублей за новый телефон, — это несчастные, ведомые своими эгоистическими потугами и страстями люди. Их искренне жаль", — сообщил в пятницу РИА Новости муфтий Самигуллин.

Он отметил, что, согласно исламскому учению, "богатство надо держать в руках, но не впускать его в свое сердце".

"А сегодня мы видим, что люди готовы стоять на морозе по трое суток, мерзнуть и не задумываясь заплатить столь высокую цену. Для покупателей подгоняют специальные автобусы, раздают теплые вещи. Я, как религиозный деятель, посоветовал бы подобным покупателям укротить свои дурные помыслы, чуть-чуть подождать и купить за свою цену этот телефон, если уж так горит, как говорится", — сказал глава мусульман Татарстана.

"Дорогой айфон, если, конечно, есть возможность его купить, тоже нужно держать в руках, но опасно пускать в свое сердце и сознание. Это всего лишь телефон, не более того", — заключил муфтий Самигуллин.

Как сообщалось ранее, Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. В России новый iPhone можно будет купить за цену от 79 990 рублей. Вместе с тем с началом продаж большинство людей планируют перепродать смартфоны или за денежное вознаграждение уступить желающим места в очереди.