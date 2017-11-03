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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Прозрачно и с любовью": государство начнет финансировать соцпроекты РПЦ

18:0703.11.2017
(обновлено: 18:11 03.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собораП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Госдума может принять в ноябре в третьем чтении законопроект, согласно которому государство сможет открыто финансировать социальные проекты Русской православной церкви, сообщил в пятницу журналистам в пресс-центре МИА "Россия сегодня" председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

Представители Церкви, власти и эксперты обсудили в пятницу итоги XXI Всемирного русского народного собора, который состоялся 1 ноября в Москве.

"Церковь заботится о выздоровлении наркоманов и алкоголиков, борется с социальным сиротством, сохраняет семьи, помогает пожилым людям, патриотически воспитывает детей. Я надеюсь, после принятия в ноябре в третьем чтении соответствующих законодательных актов, мы позволим государству, не стесняясь, открыто оказывать поддержку (церковным социальным проектам – ред.)", — сказал депутат.

По его словам, РПЦ — крупнейшая некоммерческая организация в нашей стране. А государство признало необходимость поддержки социальной активности негосударственных общественных организаций не только морально, но и материально.

Дети из государственного детдома, которых опекают в рамках проекта Дети.pro в Марфо-Мариинской обители
© Фото : предоставлено пресс-службой Марфо-Мариинской обители
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"Я считаю, что государство должно помогать именно им (верующим людям – ред.). Наиболее честно, эффективно и с любовью помогают верующие люди. По сравнению с некоторыми чиновниками, о бездушии и воровстве которых мы часто получаем письма. Поэтому если уж кому и помогать бюджетными возможностями, то, прежде всего, им", — подчеркнул Гаврилов.

Таким образом, социальная миссия Церкви будет реализована в том числе за счет бюджетных средств.

"Бюджетные средства – деньги налогоплательщиков. Мы как налогоплательщики заинтересованы в том, чтобы деньги честно, прозрачно и с любовью тратились на помощь пожилым людям, одиноким пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам", — заметил депутат Госдумы.

Гаврилов также поделился, что ему, как депутату, приходится посещать государственные дома для престарелых. "У меня потом возникает сложное чувство. Таких заведений не должно быть в нашей стране. Лучше пусть это курирует Церковь, а не жулики, мошенники и Бог знает кто, использующий несчастных людей как рабскую силу", — заключил законодатель.

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