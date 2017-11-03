Самолеты "ИрАэро" назовут в честь православных святых

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сразу девять самолетов авиакомпании "ИрАэро" освятят и назовут в честь почитаемых православных святых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Иркутской епархии.

Самолетам Sukhoi Superjet 100 присвоят имена Спиридона Тримифунтского, Матроны Московской, Владимира Крестителя, Ксении Петербургской, апостола Петра, апостола Павла, Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Александра Невского.

Все самолеты компания получила в свое распоряжение в течение 2016-2017 годов. Обряд освящения новинок в аэропорту Иркутска совершит 7 ноября настоятель храма Дмитрия Донского протоиерей Константин Кожуховский.

В пресс-службе епархии также уточнили, что с 2011 года "ИрАэро" освящает и называет в честь святых абсолютно все свои лайнеры. Перевозку пассажиров уже осуществляют самолеты Николай Чудотворец, Иннокентий Иркутский и еще около 17 судов.