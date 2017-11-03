Далай-лама и российский профессор, специалист в области аналитической философии сознания Давид Дубровский (Институт философии РАН) на конференции в Дели после первого диалога о природе сознания

Далай-лама и российский профессор, специалист в области аналитической философии сознания Давид Дубровский (Институт философии РАН) на конференции в Дели после первого диалога о природе сознания

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ольга Липич. Ученые из России обсудили с буддийскими коллегами во главе с далай-ламой рискованный эксперимент, который может подтвердить или опровергнуть учение о прошлых жизнях и переносе сознания.

Об этом крупные российские специалисты в области философии, психологии и исследований работы мозга, впервые встретившиеся с далай-ламой в Дели минувшим летом, рассказали на этой неделе в Москве на заседании в Институте философии РАН.

"Ключевой тезис философии буддизма — в том, что сознание может порождаться только сознанием. Это ведет к неизбежным следствиям, очень рискованным и, может быть, тупиковым. Одно из них касается момента, когда сознание появляется в индивидуальном развитии. Как в ходе движения от одной оплодотворенной клетки до целого организма, обладающего разумом, появляется сознание, если оно может быть инициировано только предыдущим сознательным моментом? Буддизм прибегает здесь к фундаментальной идее о том, что сознание приходит из прошлой жизни. Это сильное предсказание", — сказал член-корреспондент РАН нейробиолог Константин Анохин.

По его словам, научный метод как раз и требует выдвижения рискованных предположений, которые могут быть проверены экспериментом. Непрерывность сознания в поколениях и перенос прошлого опыта в новый организм — одно из таких смелых утверждений.

"Готов буддизм на проверку этого? Кажется, готов. По крайней мере, его святейшество далай-лама говорил о такой необходимости", — отметил Анохин, задавший этот вопрос буддийскому духовному лидеру.

"Скелет кролика" в шкафу

Российский нейроученый назвал такую проверку "демаркационной чертой", разделяющей буддийское учение и современную науку, пересечение которой рискованно как для обеих сторон. Возможно, поэтому такого эксперимента не предлагали западные ученые, уже 30 лет сотрудничающие с буддийскими, в том числе в области нейронауки, биологии и квантовой физики, которыми все эти годы интересуется далай-лама.

"Если хоть один документированный случай такого феномена (переноса сознания из прошлой жизни) будет получен в строгом научном эксперименте, то это приведет к необходимости пересмотра всех основ современной науки", — уверен Анохин.

Как "достаточно одного скелета современного кролика, найденного в отложениях мелового периода, чтобы опровергнуть теорию естественного отбора", так "достаточно и одного случая переноса памяти и знаний" из одного организма в другой, чтобы разрушить современную картину причинности в биологических науках, а возможно, и в физике.

"Я лично думаю, что этого никогда не произойдет и что риску здесь подвергается буддизм", — отметил Анохин.

При этом вес одного случая, который опровергает предсказание, всегда гораздо выше, чем эксперимент с ненайденным опровержением. По словам ученого, если что-то не происходит в первый-второй-третий раз, всегда есть лазейка утверждать, что какие-то условия не были соблюдены и что, может быть, оно произойдет в 405-й раз. То есть в данном случае буддизм находится в более безопасной позиции, чем современная наука.

"Вообще, это одно из самых важных мест контакта между буддийской философией сознания, насчитывающей несколько тысячелетий, и современной наукой", — заключил Анохин.

Далай-лама в ходе беседы с российскими учеными упомянул о том, что канадско-американский профессор Ян Стивенсон зарегистрировал множество случаев, когда дети делились воспоминаниями из прошлых жизней.

"Я сам видел двух индийских девочек, одну из Канпура, другую из Патьялы. Я встречался с обеими, они очень ясно помнят свои прошлые жизни. Родители одной девочки, руководствуясь ее памятью, отвезли ее в то место, где она жила в прошлой жизни, и девочка узнала свою комнату. И был еще ребенок из Тибета, который настаивал, что прежде проживал в Индии. Его привезли в Дхарамсалу, где живу я, но он сказал, что жил южнее. Родители повезли его в Южную Индию, где расположены тибетские поселения, он повел их в один из монастырей и нашел там свою комнату. Затем он указал на коробку, сказав, что в ней лежат его очки. Коробку открыли и там действительно были очки. Это загадочно", — отметил далай-лама.

Российские ученые согласились с ним. Однако как именно осуществить необходимый строгий эксперимент, никто пока не знает.

Мозг — в мире, но мир — в мозгу

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор биологических наук, доктор филологических наук, нейролингвист Татьяна Черниговская считает встречу с далай-ламой и другими буддийскими учеными в Дели "одним из самых сильных впечатлений в жизни" и говорит, что почувствовала себя "ученицей".

"Они (буддисты. — Прим. ред.) так давно занимаются изучением сознания и других вопросов, которые у нас сейчас только появились. Мы должны обращаться за помощью туда. У нас наука, по крайней мере, та ее часть, о которой мы говорим, находится в тупике: одно не сходится с другим… Как тонко подметил академик Лекторский, мозг находится в мире, но мир находится в мозгу — советую об этом не думать на ночь", — сказала Черниговская.

По ее словам, тупиковым видится путь бесконечных измерений в современной науке: атомы, кванты, фотоны — что дальше мерить и зачем? Те же вопросы касаются изучения времени и других важнейших понятий. "Что есть объективное время? Или вообще: что значит объективное?" — отметила Черниговская.

Современная наука, добавила она, построена от третьего лица и на статистике. "Эти правила игры, мне кажется, к мозгу неприменимы. Мозгу для принятия решения, например, достаточно единичной встречи", — сказала Черниговская.

По ее словам, бессмысленно продолжать каждую минуту бесконечно накапливать экспериментальные данные, нужна новая теория.

Другие участники конференции, психологи, философы, буддологи отмечали, что современным ученым для исследования мозга, сознания и буддийского подхода к этим областям необходимо изучать и буддийские практики медитации, изменения сознания. Можно предполагать, что законы физики также эволюционируют, а то, что сегодня в науке принято называть "бессознательным", — просто иные формы сознания.

Управление сознанием, телом и нравом

Профессор Давид Дубровский — специалист в области философии сознания из Института философии РАН — сказал, что встреча с далай-ламой дала ученым "заряд оптимизма".

"Достижение более глубокого уровня управления своим сознанием (чему учит буддизм. — Прим. ред.) — это и достижение более глубокого уровня управления своей телесностью, это и управление своей нравственностью, достижение более глубокого сочувствия другому человеку. Управление собой — очень важный фактор, способствующий достижению человечности", — считает профессор.

Особенно это актуально на современном этапе развития, полагает он. "Сейчас в мире масса знаний, технологических новшеств, проблем, над которыми мы теряем контроль. В этих условиях надо особенно крепить свой дух, создавать оптимистическую перспективу. Этому тоже учит буддизм", — добавил Дубровский.

Дисбаланс знаний друг о друге

Татьяна Черниговская отметила дисбаланс в знакомстве современных ученых с буддизмом, по сравнению с познаниями буддистов в точных науках. В серьезных буддийских монастырях сегодня ведется преподавание современного научного знания на серьезном уровне. "И что-то я не вижу, чтобы внутри наших наук — имею в виду не философию в курсе истории философии мира, а, условно говоря, в естественных или точных науках — чтобы кто-нибудь делал шаги в эту сторону. Этих шагов нет. Поэтому дисбаланс огромный", — заявила Черниговская.

По ее словам, "не только этих шагов нет, но даже западная философия воспринимается вроде как физкультура или гражданская оборона — то есть такая необходимость для сдачи зачета". "Неосознание научным сообществом первостепенной роли философии в современном состоянии науки — просто поражает", — подчеркнула она.

© РИА Новости / Ольга Липич Специалист в области аналитической философии сознания профессор Давид Дубровский рассказал далай-ламе о перспективах нейронаучных подходов к проблеме сознания в связи с нарастанием кризиса цивилизации © РИА Новости / Ольга Липич Специалист в области аналитической философии сознания профессор Давид Дубровский рассказал далай-ламе о перспективах нейронаучных подходов к проблеме сознания в связи с нарастанием кризиса цивилизации

Ветер подует — планета рванет

Черниговская также поделилась личными впечатлениями от общения с далай-ламой. "Его святейшество не только мудрец, что видишь сразу. Это, я хотела сказать, мощнейшая личность, но я даже не уверена, что он "личность", это — какое-то явление невероятное, что видно просто даже в его поведении. Он смешлив, он провокатор — он замечательно смеется, неожиданно, он задает вопросы, над которыми соответствующие науки думали несколько десятилетий и с трудом придумали этот вопрос, а он просто так откуда-то вдруг бьет тебя этим вопросом", — рассказала нейроученый.

Далай-лама и российские ученые сошлись также во взглядах на объединяющий и миротворческий потенциал науки.

По словам Черниговской, далай-лама говорит то же, что, "с другого полюса", известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. "Человечество не осознает себя как единая семья, люди собачатся друг с другом, будто ничто им не угрожает. И даже на одном из обедов его святейшество сказал вообще феноменальную вещь… Он сказал: я понял, нужно штаб-квартиру НАТО перенести в Москву", — вспоминает Черниговская.

Стивен Хокинг полагает, что человечество опомнится тогда, когда появится общая угроза всему миру (в виде инопланетян). "Инопланетяне — или неважно, как эту угрозу назвать, — важно, что общая угроза… Вот мне кажется, что эта общая угроза уже прямо тут, она на столе. Я не знаю, где будет штаб-квартира НАТО, но только человек с совсем немыслимого размера кожей может не ощущать, где мы сейчас находимся. Буквально чуть-чуть ветер подует — и планета рванет", — предостерегает Черниговская.

Поэтому, заключила она, взгляд на мир далай-ламы, призывающего всех людей ощущать себя и жить как единая семья, "имеет общемировое, цивилизационное значение".

"Наука — область доверия друг другу людей разных национальностей, стран, религий и культур. Это общий фактор понимания", — добавил нейробиолог Константин Анохин.

Цель — польза и счастье другим людям

С буддийской стороны ученых в Москве активно поддержал представитель далай-ламы в России и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Он сообщил, что число просмотров видеотрансляции первой совместной научной конференции далай-ламы и российских нейроученых из Дели достигло полутора миллионов.

Далай-лама в ходе конференции неоднократно подчеркивал, что цель его встреч с учеными, как и буддийского учения в целом, — принести пользу людям, помочь всем достичь счастья.

© Фото : предоставлено фондом "Сохраним Тибет"/ Константин Мамышев Представитель Далай-ламы XIV в России и странах СНГ, Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче © Фото : предоставлено фондом "Сохраним Тибет"/ Константин Мамышев Представитель Далай-ламы XIV в России и странах СНГ, Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче

"Мы стремимся изменить сознание людей в положительную сторону, чтобы сделать их лучше", — отметил один из участников конференции, директор действующего под эгидой далай-ламы центра "За этику и ценности, ведущие к трансформации" при Массачусетском технологическом институте, индиец Тензин Приядарши.

"Буддизм движется внутрь (человека), тогда как западная наука идет вовне, не имея ясной цели. Но научные данные о мозге нам очень интересны. И мы можем многому научить друг друга, при условии, что нашей общей целью будет — устранить страдание и достичь счастья", — заключил другой буддийский ученый, директор Библиотеки тибетских рукописей и архивов геше Лхакдор.

Фундаментальное знание

Первый в истории диалог духовного лидера тибетского буддизма с нейроучеными из России состоялся в августе этого года в Дели — в рамках конференции "Фундаментальное знание: диалоги российских и буддийских ученых". Основной темой первой встречи стала природа сознания. Обе стороны пришли к выводу о необходимости продолжить совместную работу в будущем.

С российской стороны, помимо вышеупомянутых ученых, в дискуссии приняли участие профессор академического Института психологии Юрий Александров, когнитивный психолог Мария Фаликман (Московский университет), один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков, профессор-буддолог Виктория Лысенко (Институт философии), а также молодые российские ученые.

Организаторами исторической встречи далай-ламы и буддийских монахов-ученых с российскими исследователями выступили Центр тибетской культуры и информации и фонд "Сохраним Тибет" (Москва) при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Благодаря такой встрече буддийских и российских ученых и тому, что монахи из буддийских регионов России учатся в монастырских университетах Индии, открывается возможность развивать новые научные подходы, разрабатывать совместные исследовательские программы. Я вижу две цели такого сотрудничества — расширять научные познания и продвигать в мире сострадание и любовь, ведущие к счастью", — сказал далай-лама РИА Новости, комментируя итоги первой совместной конференции.