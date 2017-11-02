В Таджикистане заменят настоятелей мечетей с зарубежным образованием

ДУШАНБЕ, 2 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Комитет по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана выступил с инициативой об освобождении имам-хатибов (настоятелей) мечетей, получивших религиозное образование за рубежом, сообщил пресс-секретарь комитета Афшин Муким.

"Имам-хатибов мечетей, получивших религиозное образование за рубежом, заменят представители духовенства, учившиеся в Таджикистане", — сказал он журналистам.

По словам Мукима, соответствующее поручение уже дано руководителям управления комитета в городах и регионах страны.

Глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода, назвал правильной данную инициативу. "Если комитет по делам религии, являющийся ответственным органом, принял такое решение, то значит, это решение принято не просто так", – сказал он журналистам.

По его мнению, речь должна идти не обо всех имам-хатибах, обучавшихся в свое время за рубежом, а о том, каким течениям и направлениям ислама они обучались.

В Таджикистане официально зарегистрировано около 4 тысяч мечетей, из которых 370 являются соборными. Ежегодно имам-хатибы проходят аттестацию, и для упорядочения тематики их проповедей комитет выпустил специальную брошюру с текстами их выступлений.