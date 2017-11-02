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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России

17:0402.11.2017
(обновлено: 17:18 02.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСпасская башня Московского КремляСпасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Российском Доме Романовых не исключают возможности существования монархии в демократическом государстве, при этом отмечают, что российское общество пока не готово к подобной форме правления. Такое мнение высказал в четверг директор канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов.

Московский Кремль. Архивное фото
© Fotolia / Savvapanf Photo
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На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной теме "Революция и Дом Романовых" и предстоящему столетию событий октября 1917 года, ведущая брифинга обратила внимание Закатова на тот факт, что в современной России "монархия невозможна", — на что представитель Дома Романовых ответил: "Это ваше мнение".

"Демократия совершенно не является противоположностью монархии. В любом государстве присутствуют все три принципа: и монархический, и аристократический, и демократический… Демократия, как совокупность прав граждан, совершенно не противоречит монархическому строю", — сказал Закатов.

Он привел данные недавних исследований фондов "Левада-Центр" и ВЦИОМ о том, сколько россиян хотели бы возвращения монархии в России. "По этим данным, около 30% так или иначе высказали свои симпатии к монархии — либо "да", либо "возможно", то есть, что они не против монархии. Но мы как раз, монархисты, не обольщаемся этими цифрами, потому что мы прекрасно понимаем, что из этих 30% очень многие не понимают, что такое монархия, и они под монархией видят диктатуру, какую-то сильную власть. Для кого-то и правители типа Сталина — это тоже монархия", — отметил Закатов.

Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аксенов считает, что России нужна новая форма правления — монархия
По его словам, с другой стороны, очень многие люди, заявившие в ходе опроса о своих "республиканских" предпочтениях, "на самом деле, по своему менталитету, по своим ожиданиям и чаяниям гораздо ближе к позиции Императорского Дома и монархистов, чем те, кто даже называет себя монархистами".

"Так что эти цифры очень условные. Пока наше общество не знает о монархии, не знает о ее истории или мало знает. И еще меньше знает о том, что из себя представляет этот строй", — сказал представитель Императорского Дома. По словам Закатова, он сам, будучи кандидатом исторических наук, преподает историю России в одном из вузов, и может сделать вывод о том, что "сейчас уже выросло поколение, которое толком не знает, кто такой Ленин и даже кто такой Горбачев".

При этом директор канцелярии Российского Императорского Дома особо отметил тот факт, что и великая княгиня Мария Владимировна, и другие потомки царской династии "абсолютно лояльны Конституции и действующему российскому законодательству, поддерживают действующую власть и лояльны ей, и признают то, что сейчас большинство нашего народа поддерживает сильную президентскую республику".

"Мы находимся в тех условиях, в каких Господь нас поставил, но мы, тем не менее, имеем право говорить, что монархия это не устаревший, а современный строй", — заключил Закатов.

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