Патриарх Илия Второй принял приглашение патриарха Кирилла посетить Москву

ТБИЛИСИ, 2 ноя – РИА Новости. Патриарх Грузии Илия Второй принял приглашение патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Москву 4 декабря для празднования 100-летия восстановления титула российского патриаршества; он отметил, что готов совершить визит, если к тому времени позволит здоровье.

Специальное приглашение Илие Второму передал прибывший накануне в Тбилиси председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Видеокадры их встречи распространила патриархия Грузии через грузинские телекомпании.

"Хочу поприветствовать вас от имени российского патриарха Кирилла. Он передал, что ждет вас в России с большой любовью в честь празднования 100-летия восстановления титула российского патриаршества. Мы надеемся увидеть вас и членов вашей делегации на данном мероприятии. Мы пригласили глав разных православных церквей, от большинства из них получили согласие", — заявил митрополит.

"Я принял ваше приглашение. Если здоровье позволит, обязательно приму участие в мероприятии", — ответил грузинский патриарх.

Также в патриархии обсудили вопрос задействования специальной рабочей группы на территории Абхазии. Договоренность о необходимости создания данной группы была принята во время последней встречи патриархов Грузии и России. Митрополит и грузинский патриарх пришли к согласию в том, что в Абхазии существует много религиозных проблем, которые необходимо урегулировать совместно.