Папа Франциск озабочен тем, что человечество не извлекает уроков из войн

ВАТИКАН, 1 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с тем, что человечество не хочет извлекать уроков из прошедших войн.

Обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Дня всех святых, который 1 ноября отмечает Римско-католическая церковь, понтифик сообщил, что в четверг намерен посетить американское военное кладбище в городе Неттуно, а также Ардеатинские пещеры Рима.

"Войны не порождают ничего иного кроме кладбищ и смерти. Вот почему я решил подать этот знак в момент, когда наше человечество, похоже, не извлекло урока или не хочет его извлекать", — заявил папа Римский.

Франциск попросил верующих сопровождать его завтрашний визит молитвами за жертв войны и насилия.

Американское военное кладбище в городке Неттуно на берегу Тирренского моря под Римом возникло вскоре после высадки союзных войск в этом районе Италии 22 января 1944 года. Там покоятся останки почти 8 тысяч американских военнослужащих, павших во время Сицилийской кампании, при высадке в Салерно, в Анцио и Неттуно, в том числе 490 солдат, имена которых установить не удалось.

В Ардеатинских пещерах Рима в 1944 году нацисты казнили 335 ни в чем не повинных гражданских лиц. Мирные жители итальянской столицы были расстреляны эсэсовцами в ответ на операцию партизан, совершивших нападение на немецкую автоколонну на римской улице Разелла, уничтожив при этом 33 военных. Нацистское руководство приняло решение казнить десять итальянцев за каждого убитого немца. Массовая казнь состоялась 24 марта 1944 года в Ардеатинских пещерах, где после войны был сооружен мемориал в память о погибших.