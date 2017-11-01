МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал стремительное развитие медицинских и генетических технологий серьезным вызовом традиционному обществу и христианскому взгляду на человека и заявил о невозможности достичь с помощью науки и технологий "совершенства и бессмертия".

"Сегодня борьба за будущее — это борьба за антропологию. Это борьба за определение того, что есть "человек". Сюда входят вопросы о биотехнологиях, прогрессе человеческой природы, искусственном бессмертии. Серьезным вызовом видится бурное развитие медицинских и генетических технологий", — сказал патриарх на заседании XXI Всемирного русского народного собора.

Он отметил, что футурологи уже предсказывают скорое расслоение человечества на две расы, когда одним предрекается величие сверхлюдей, а другим — судьба подчиненных. По словам патриарха, представители глобальных элит мечтают за счет дорогостоящих технологий трансформировать свои тела так, чтобы смерть для них отодвинулась бы на многие десятилетия, но для абсолютного большинства людей это будет невозможным.

"Такая страшная перспектива противоречит и христианскому взгляду на человека. Чтобы избежать воплощения антиутопии в жизнь, нужно отказаться от эгоизма и равнодушия к чужой беде. Нужно чтобы передовые биотехнологии прежде всего служили не тем, кто больше готов заплатить, но тем, кто рискует покинуть мир слишком рано. И здесь, в становлении солидарной медицины будущего, ценен опыт нашей страны, так как именно Россия была пионером в создании системы бесплатного общедоступного здравоохранения", — отметил патриарх.

Предстоятель Русской церкви считает, что глобальные вызовы, такие как "проблема лишних людей в век роботизации или разделение человечества с помощью биотехнологий", могут быть преодолены только в одном случае: при опоре на солидарность людей.

Говоря о попытках создания с помощью современных технологий искусственного интеллекта и искусственных органов, первоиерарх РПЦ заявил, что вера в технологию сегодня — это то же, чем была вера в прогресс: "своеобразная квазирелигия".

"Это вера человека в то, что с помощью науки и технологий можно достичь совершенства и бессмертия, полной власти над своим телом, над природой, над жизнью. Но это невозможно. Потому что источник совершенствования находится внутри человека, а не снаружи. Все это ведет в сторону от магистрального христианского пути. В конечном счете — в сторону расчеловечивания, гипертрофированной индивидуализации, а значит и к разрушению социума и концу истории", — заключил патриарх.