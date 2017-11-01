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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Найденный в "копях царя Соломона" женский скелет сильно удивил археологов

13:1701.11.2017
(обновлено: 13:25 01.11.2017)
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© Фото : предоставлено Управлением древностей ИзраиляРаскопки в долине Тимна на юге ИзраиляРаскопки в долине Тимна на юге Израиля
© Фото : предоставлено Управлением древностей Израиля

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Израильские археологи обнаружили в знаменитых копях царя Соломона скелет беременной женщины, находка весьма удивила ученых из-за своего необычного местоположения, сообщает The Jerusalem Post.

Ученые из Тель-Авивского университета провели раскопки в долине Тимна в южном Израиле. Согласно одной из легенд, здесь находились алмазные копи царя Соломона. В XIX веке на поиски сокровищ сюда ринулось множество авантюристов, многие из которых погибли. Впоследствии ученые выяснили, что "алмазными копями" на самом деле являются древнеегипетские медные рудники. Месторождения использовались в течение 500 лет между XIV и IX веками до нашей эры.

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"В Тимне очень редко можно найти человеческие останки. И мы впервые нашли женщину", — рассказывает археолог Эрец Бен-Йосеф.

"В этом районе нет источников воды, поэтому тут никто не селился на постоянной основе. Люди совершали сюда небольшие экспедиции для добычи меди, это происходило преимущественно в зимнее время", — добавляет он.

При этом исследователи ранее обнаружили несколько захоронений, которые оказались пустыми. Ученый предполагает, что из-за непривлекательного климата "людей временно хоронили там, а следующая экспедиция забирала кости домой". Однако в случае с беременной женщиной этого почему-то не произошло, что, как признались ученые, сильно удивляет.

Верхняя половина у найденного скелета отсутствует. А вот нижняя часть тела — включая остатки плода, которые, как полагают специалисты, находился в первом триместре развития, — осталась неповрежденной. Ученые полагают, что женщина умерла в возрасте 20 лет, однако недостаток коллагена в костях не позволяет провести более точное радиоуглеродное датирование.

Единственный ключ, который помог исследователям выяснить что-нибудь о личности женщины — это две хорошо сохранившихся стеклянных бусинки, найденных в ее могиле. По словам египтолога Деборы Суинни, бусинки считались оберегом, связанным с египетской богиней Хатхор, известной как защитница горняков. Именно в ее честь был построен располагавшийся недалеко от медных шахт храм.

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© Фото : предоставлено Управлением древностей Израиля
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Кроме того в могиле были найдены остатки музыкальных инструментов и изображение женщины, играющей на систре — древнем ударном инструменте. Исследователи допускают, что беременная женщина, возможно, была служительницей культа богини Хатхор, играя в честь нее ритуальные гимны.

"Вероятно, она была довольно авантюрной, чтобы уйти так далеко от дома. А это было редкостью для женщин в Египте. Но она так и не вернулась, ее похоронили недалеко от храма богини Хатхор", — отмечает Дебора Суинни.

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