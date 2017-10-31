Муфтий: период СССР был проявлением "величайшей божественной милости"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин назвал советский период истории России проявлением "величайшей божественной милости", отметив поступательное развитие в СССР отечественной арабистики и исламоведения.

"Парадоксальным в своем драматизме и проявлении величайшей божественной милости является советский период, когда российская арабистика и исламоведение переживали подъем", — заявил Гайнутдин в ходе X международной теологической научно-образовательной конференции, которая проходит в Москве 29-31 октября.

Как отметил мусульманский лидер, если "с расстояния нескольких десятилетий" оценить труды крупнейших российских исламоведов, писавших с якобы марксистских позиций, то можно констатировать, что "официальная риторика государственного атеизма и марксизма были лишь формой, рамкой".

"Внутри нее многие вдумчивые ученые мужи изучали всю глубину и богатство исламского цивилизационного и интеллектуального наследия и демонстрировали это богатство в своих научных публикациях", — отметил муфтий.

Оценивая нынешнее время, Равиль Гайнутдин назвал, в частности, положительным явлением наметившийся прогресс в развитии теологического образования, открытие теологических факультетов в учрежденных исламских вузах и их государственную аккредитацию, а также открытие образовательного направления "исламская теология" в различных светских вузах.

Глава СМР также напомнил, что на уровне высшего руководства страны поддержан проект Болгарской исламской академии, с которой многие в российской умме связывают свои надежды на выход исламского образования в стране "на академический уровень".

Конференция — Х Международные чтения в Москве посвящены имени Галимджана Баруди. Галимджан Галеев (Баруди, 1857-1921) — один из крупнейших российских татарских ученых-богословов, педагог и просветитель, ректор медресе "Мухаммадия" в Казани, один из самых видных деятелей мусульманского общественно-политического движения в России начала XX века.