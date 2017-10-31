МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Большая часть XX века была испытанием для верующих, но сегодня в России делается всё, чтобы восстановить разрушенные храмы и поддержать национальное духовное возрождение; при этом протестанты России воспринимаются как неотъемлемая часть религиозного сообщества страны, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии празднования 500-летия Реформации в Доме Пашкова.

"Мы помним, что большая часть XX века стала временем тяжёлых испытаний для всех верующих. Сегодня государство делает все возможное, чтобы восстановить историческую справедливость: вернуть и восстановить разрушенные храмы, поддержать национальное духовное возрождение", — сказал Кириенко.

По его словам, то, как все протестантские общины смогли объединиться при подготовке празднования 500-летия Реформации, "показывает хорошее взаимопонимание и возможность совместной работы на благо и протестантских общин, но самое главное — на благо развития нашей страны".

Реформация – религиозное и общественное движение в Европе, приведшее к реформе католического христианства и появлению одного из главных направлений христианства, протестантизма. Ее началом считается выступление Мартина Лютера в 1517 году. Сегодня в РФ насчитывается около 3 миллионов протестантов различных направлений.

"Органы государственной власти воспоминают протестантов России как неотъемлемую часть традиционного религиозного сообщества многонациональной России", — добавил Кириенко.

Он ответил, что протестантское сообщество России "играет большую роль в социальном служении, помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, независимо от их конфессиональной принадлежности".

"Все эти качества крайне востребованы сегодня в нашей стране", — заключил первый замруководителя АП.