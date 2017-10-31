Патриарх Варфоломей: религия считает любую войну гражданской

АФИНЫ, 31 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Патриарх Константинопольский Варфоломей считает, что с точки зрения религии любая война должна рассматриваться как гражданская война, а где люди отворачиваются от диалога, его место разрушение и смерть.

"Апостол Павел в своей речи с Ареопага на Акрополе провозгласил, что Бог не говорил о национальности человека. Поэтому каждое человекоубийство – это акт братоубийства, каждая война – гражданская война. Поскольку мы все являемся братьями, против нашей природы идет расизм", — сказал Варфоломей, выступая на международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке".

Как абсолютно недопустимое преступление он осудил использование и эксплуатацию детей в регионе Средиземного моря в гражданской войне. Патриарх выразил надежду, что конференция внесет вклад в восстановление мирного сосуществования и совместное проживание народов на Ближнем Востоке, станет хорошей основой для диалога.

"Бесспорно – где нет демократии или где она нарушается демократия, там царствует разрушительная тирания", — сказал Варфоломей.

"Где люди отворачиваются от диалога, там его место занимают монолитные идеологии, тоталитарные режимы, демагогия и в итоге оружие, то есть разрушение и смерть. Поэтому мы предлагаем и призываем к диалогу истины и любви, который приводит к принятию инициатив и ответственности. Искренний диалог может менять курс истории", — сказал Варфоломей.

По его словам, необходимо взаимное доверие людей, их сотрудничество для установления справедливости и устранения фундаментализма, для создания всемирной общины, в которой жили бы совместно люди одной и разных национальностей, единоверцы и люди других религий, верующие и неверующие.

Варфоломей призвал к межхристианскому сотрудничеству для защиты человеческих ценностей, мира. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним сказал, что Греция поддерживает межконфессиональный диалог как средство обеспечения взаимопонимания между верующими разных религий и уважения прав человека, с акцентом на религиозную свободу и защиту прав религиозных общин для предотвращения социальной напряженности и кризисов.

"Близость нашей страны к региону Ближнего Востока, как и деятельность там православных церквей с долгой историей, делают межрелигиозный диалог между христианами, мусульманами и евреями сферой особого интереса греческой внешней политики, тем более когда становятся злободневными вопросы защиты прав религиозных меньшинств, особенно на Ближнем Востоке", — сказал архиепископ.

Посол США в Греции Джеффри Пайетт сказал, что в связи с докладом в этом году по международной религиозной свободе, госекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал "продолжить работу с региональными партнерами по защите религиозных общин меньшинств от террористических атак и чтобы сохранить культурное наследие".

"Там, где религиозная свобода не защищена, появляются нестабильность, нарушения прав человека и есть большая вероятность того, что укоренится насилие и экстремизм", — сказал посол.

Видеообращение участникам конференции направил специальный советник госдепа по вопросам религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и в Южной/Центральной Азии Нокс Теймс, который выразил приверженность США делу защиты религиозной свободы и плюрализма.