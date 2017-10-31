В ночь на Хеллоуин: жестокое убийство хранителя Иконы остается нераскрытым

Сергей Стефанов

В ночь с 30 на 31 октября 1997 года в Афинах произошло событие, потрясшее весь православный мир: в отеле при загадочных обстоятельствах был зверски убит Иосиф Муньос-Кортес, хранитель чудотворной Иверской Монреальской иконы Божией Матери. Его тело в одном из номеров "Гранд-отеля" обнаружила горничная. В ходе расследования было установлено, что в убийстве принимали участие несколько человек. Иосиф лежал привязанным поперек кровати. Ему нанесли сильные удары по голове и лицу, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг. Щеки были разрезаны веревкой, перебиты дыхательные пути. Следы пыток были видны на руках, ногах и груди. Пальцы были сломаны; кожу, судя по показанным на суде снимкам, прижигали сигаретами. Неизвестные связали его, причем таким образом, чтобы причинить наибольшие страдания. Пытки продолжались полчаса, после чего Иосиф еще долго умирал в одиночестве.

С того времени прошло уже 20 лет, однако убийцы (по некоторым предположениям, сатанисты) так и не найдены. Неизвестна и судьба мироточивой иконы, она бесследно исчезла. О таинственном трагическом событии и его последствиях — в материале РИА Новости.

"Мы никогда не забудем эту ночь, когда зазвонил телефон в три часа утра. Звонил священник из Калифорнии, чтобы сообщить о том, что убили, замучили брата Иосифа в Афинах… Это было очень страшно. И выяснилось, что пропала икона, которую он хранил. Мы все ощутили свою вину в потере такого чуда: Божия Матерь к нам "пришла", и она от нас скрылась по нашим грехам", — вспоминает супруга священнослужителя Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) из США Мария Потапова.

С семьей Потаповых Иосиф Муньос был особенно дружен. Собор святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне, настоятелем которого является протоиерей Виктор Потапов, в 1982 году стал первым приходом, а в 1997-м — одним из последних, который он посетил с чудотворной иконой. Потаповы присутствовали и на судебном процессе в Афинах, который состоялся через год после кончины Иосифа, в ноябре 1998 года.

"Пресвятая Дева хочет ехать с тобой"

Иосиф (Хосе) Муньос-Кортес родился в 1948 году в Чили в католической испанской семье, в семье потомков древнего рода Кортесов. В 14-летнем возрасте выразил желание креститься в православие, и родители не препятствовали этому выбору сына. С детства мальчик любил рисовать и, окончив Школу художеств в Сантьяго, какое-то время работал учителем рисования в частной школе. Желая, однако, получить более серьезное образование и выучиться иконописи, Иосиф в 1974 году переехал в Канаду.

Здесь он окончил отделение теологии в Монреальском университете, выучил английский и французский языки. Молодому испанцу приходилось и много работать, чтобы обеспечить свое существование. Одновременно Иосиф начал посещать архиерейское подворье в Монреале, пытался осваивать иконописное дело, а со временем уже начал получать заказы на написание икон.

Коренной перелом в жизни Иосифа Муньоса наступил в ноябре 1982 года, когда он поехал паломником на Афон. Там, в небольшом скиту Рождества Христова, он увидел копию древней афонской Иверской иконы Божией Матери, написанную насельниками этого скита. Икона так поразила Иосифа, что он стал просить монахов продать ее, предлагая им все свои наличные деньги. Однако монахи просьбам не вняли, сказав, что эта святыня не продается.

Как рассказывал потом в одном из интервью сам Иосиф, во время ночной литургии он на коленях молился Богородице, прося ее исполнить его желание. Уже на выходе из скита его неожиданно догнал настоятель, схиигумен Климент, и вручил ему пакет с иконой со словами: "Пресвятая Дева хочет ехать с тобой".

Монахи отдали икону Иосифу безвозмездно, и тогда же он дал обет, что икона никогда не станет для него источником обогащения. Перед тем как покинуть Афон, он почувствовал, что должен заехать в древний Иверский монастырь, где находится оригинал Иверской иконы, чтобы приложить к нему свою икону.

Хранитель чуда

Через три недели, 24 ноября 1982 года, подаренный образ, перед которым Иосиф ежедневно читал акафисты, замироточил в его квартире в Монреале (впоследствии поэтому икона была названа "Иверской Монреальской"). Поскольку необычное явление не прекращалось, Иосиф вместе с другом, сопровождавшим его на Афон, решил отнести образ в храм и показать его архиепископу Монреальскому и Канадскому Виталию, будущему главе Русской зарубежной церкви.

"Архиерей вышел к нам и сказал: "Дайте мыло, полотенце…" И он с мылом помыл икону. И когда помыл икону и поставил опять (в киот. — Прим. ред.), миро начало течь снова. Тогда он опустился на колени и сказал: "Знаете, это великое чудо", — вспоминал Иосиф впоследствии.

Весть об этом быстро разнеслась среди верующих, и с того времени Иосиф Муньос стал ездить с иконой по храмам и приходам Русской зарубежной церкви в Канаде и в других странах. Свою первую поездку за границу он совершил в столицу США Вашингтон по приглашению отца Виктора Потапова. Вот как об этом рассказывает сам священник.

"Наш собор святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне, — говорит он, — имел великую честь оказаться первым приходским храмом, который посетил приснопамятный брат Иосиф Муньос-Кортес. Для всех наших прихожан это был уникальный опыт. Все мы впервые в жизни увидели мироточивую икону. Причем речь идет не об одной или двух каплях мира, это бы постоянный поток, который исходил из иконы. Это произвело неизгладимое впечатление на людей".

По словам отца Виктора, соприкосновение с Монреальской иконой подействовало очень сильно, в первую очередь на духовную жизнь прихожан. "Очень многие люди тогда, при первом посещении иконы, стали еще более верующими", — вспоминает настоятель.

Тем временем приглашения и просьбы к Иосифу поступали не только из разных городов и стран, но и с других континентов. Он побывал в Южной Америке, в Европе, в Австралии. Посещал с иконой не только храмы и монастыри, но и дома престарелых, интернаты, больницы, частные дома и квартиры, другие места, где люди звали его к себе.

Для оплаты перелетов и других расходов, сопряженных с постоянными разъездами, друзья и знакомые Иосифа создали общество "Дом Иконы". Были собраны многочисленные свидетельства об исцелениях от неизлечимых болезней и другой помощи после молитв к Монреальскому образу Богоматери. Сам хранитель чудотворной иконы, по воспоминаниям тех, кто его видел, вел себя очень скромно и во время богослужений не привлекал к себе внимания. От длительных переездов у него развился сахарный диабет, однако он скрывал эту свою болезнь. При этом у самого Иосифа порой не хватало денег даже на лекарства и предметы первой необходимости.

"Я встречал его буквально два-три раза в жизни, когда бывал на богослужении перед Монреальской иконой, — рассказывает клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш). — Как икона, так и он сам очень многое дали христианам Америки и всего мира: словно рука, протянутая с небес… Недавно меня спросили на какой-то официальной встрече, видел ли я в жизни святого. Я сказал: "Конечно, нет…" и тотчас же вспомнил Хосе. Праведная жизнь, явное чудо, смерть мученика, возможно, что я и видел святого!"

Кровь российских новомучеников

Иосиф Муньос всегда чувствовал особую связь с Россией и не раз говорил об этом в своих интервью. А однажды в одной из бесед прямо назвал себя русским. В его доме хранились частицы мощей великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, которых он особенно почитал. Монреальская икона участвовала во всех торжествах празднования 1000-летия Крещения Руси.

Также он считал не случайным, что Иверская икона начала мироточить почти ровно через год после прославления Русской зарубежной церковью царской семьи и других новомучеников Российских (в Русской православной церкви это прославление произошло лишь через 20 лет). Иосиф говорил, что "ради крови Новомучеников, прославленных Зарубежной церковью, явил Бог это чудо".

"Да, это чудо явилось у нас, это имеет большое значение для Зарубежья, но, я думаю, ее (иконы. — Прим. ред.) самое главное назначение — это помочь, укрепить и направить русских в России к спасению", — говорил Муньос в интервью в 1992 году. Он верил, что "Россия воскреснет и своим светом будет освещать весь мир, потому что нет ни одного народа, который так пострадал за Христа, как русский".

В те годы отец Виктор Потапов и другие священники РПЦЗ послали тысячи фотографий и маленьких бумажных копий мироточивой иконы соотечественникам в России. Сам Иосиф, никогда не решавшийся писать образ Иверской Божией Матери, лишь однажды сделал это, чтобы отправить написанную им копию со своей мироточивой иконы в Россию, куда ему так и не удалось приехать.

Предчувствие гибели

Свое служение хранитель мироточивой иконы продолжал 15 лет. Его духовником все эти годы был тот самый старец Климент, подаривший ему образ. В начале 1990-х афонский схимник постриг Иосифа в монашество с именем Амвросий — в честь русского святого Амвросия Оптинского. Это был тайный постриг, о котором знали лишь несколько человек. Он же в 1996 году предсказал Иосифу, что следующий год станет для него судьбоносным, и тогда произойдут "страшные события".

За год до кончины Иосифу было открыто, какой смертью он умрет. Об этом случае рассказывал в письме Марии Потаповой регент Спасо-Вознесенского храма в Сакраменто (США) Дмитрий Гортынский: "Он проснулся ночью и почувствовал, что связан по рукам и ногам. Рот у него был тоже завязан, и он не мог ни говорить, ни кричать. Он пытался освободиться, но не мог, и только молился в себе. Он знал, что это была нечистая сила, и она его продержала так всю ночь". По словам самого Иосифа, это был вовсе не сон, но все происходило наяву.

За две недели до своей гибели Иосиф Муньос приехал в Афины. Вместе с иереем Александром Ивашевичем из Буэнос-Айреса он хотел подобрать в Греции ткани для облачений аргентинского Троицкого собора в связи с предстоящим 100-летним юбилеем его основания, а также еще раз побывать на Святой Горе и помолиться на могиле своего духовника. Схиигумен Климент скончался в возрасте 103 лет в марте 1997 года, на праздник Торжества Православия.

Отец Александр постоянно был в эти дни рядом с Муньосом и впоследствии на основе этого написал свои воспоминания "Последние дни брата Иосифа". За две недели священник и хранитель чудотворной иконы побывали во многих святых местах в разных городах Греции.

Накануне трагической гибели Иосифа Муньоса, 29 октября, друзья посетили древний монастырь святителя Николая на острове Андрос. Сопровождавший их монах открыл храм, вошел внутрь и вдруг воскликнул, что "Божия Матерь заплакала". Оказалось, что в этот момент стал слезоточить древний большой настенный образ молящейся Богородицы (фреска XV века), находящийся в притворе храма. Монах рассказал, что икона "плачет", когда происходит или должно произойти что-то страшное. Оба пришельца восприняли это знамение Божией Матери как имеющее отношение к их Зарубежной церкви.

Тогда через какое-то время Иосиф первый раз сказал своему спутнику: "Я чувствую, что что-то произойдет, не знаю, что именно, но сильно чувствую"! В самый день своей смерти, во время завтрака, он еще раз поделился со священником этим своим предчувствием, что произойдет что-то страшное… Причем, как вспоминал отец Александр, Иосиф говорил об этом "спокойно и безбоязненно".

Священник расстался со своим другом в афинском аэропорту, откуда улетал к себе в Аргентину, вечером 30 октября, всего за несколько часов до его мученической кончины. "Когда дошли до входа в отдельный зал, — заканчивает свои воспоминания отец Александр, — брат Иосиф сказал мне: "Прости, отче, за все, что я плохо сделал, и если тебя обидел, от всей души прошу прощения". <…> Я уже собирался идти, как брат Иосиф воскликнул: "Благослови, отче!" Я: "С Богом". В последний раз…!"

Судебный процесс

Судебное разбирательство состоялось в Греции через год после убийства и продолжалось два дня — 18 и 23 ноября 1998 года.

В ходе заседания суда было отмечено, что убийство было тщательно спланировано, убивали профессионалы, которые хотели "добиться от своей жертвы информации". В РПЦЗ предполагают, что от Иосифа пытались добиться, где находится икона.

Нападавшие могли проникнуть в номер через балкон, который выходил на крышу соседнего здания, и таким же образом незаметно уйти. Дверь была заперта изнутри. По всей видимости, убийство произошло между 02:30–03 часами ночи, и у убийц было достаточно времени, чтобы спокойно замести следы.

"В показаниях на суде, — вспоминает присутствовавший на процессе протоиерей Виктор Потапов, — врач, делавший вскрытие тела брата Иосифа, высказал предположение, что между убийцами и Иосифом состоялась краткая беседа, во время которой прозвучали угрозы, после которых были нанесены побои. Врач сказал, что по всему видно, что брат Иосиф не сопротивлялся".

В качестве обвиняемого на процессе присутствовал молодой румын Николай Чиару, нелегально находившийся в Греции в поисках заработка. Это был единственный задержанный по делу. Однако в связи с отсутствием неопровержимых улик он был оправдан и депортирован в Румынию. В дни суда главный прокурор находился в отъезде, и процесс вел его помощник, который, по оценке отца Виктора, "производил впечатление незаинтересованного бюрократа".

Во время следствия на месте преступления также были обнаружены ДНК и отпечатки пальцев другого румына, Тундора Попа. Когда шел судебный процесс против Чиару, Попа уже отбывал срок тюремного заключения за другие правонарушения. В отношении него было начато новое расследование. Однако новый суд в итоге не состоялся.

"Насколько я знаю, убийцу брата Иосифа так и не нашли… Греческий прокурор почему-то решил не продолжать расследование. По-моему, это очень странно, но с точки зрения греческого правосудия брат Иосиф был неизвестным одиноким иностранцем, о котором никто не побеспокоится", — считает почитатель Иосифа Муньоса, деятель РПЦЗ из Вашингтона Даниил Олсон.

В греческой прессе того времени писали о том, что хранителя Монреальской иконы убили сатанисты. В конце 90-х — начале 2000-х в стране действовало несколько таких групп. Во многих статьях делался вывод о том, что "враги веры не могли видеть, как он представлял чудо всему миру, прославляя Христа и Божью матерь". В СМИ также проводились аналогии с убийством сатанистом трех монахов Оптиной пустыни на Пасху 1993 года в России.

Примечательно, что убийство Иосифа Муньоса было совершено в день Хеллоуина — канун Дня всех святых, на который приходится также древний кельтский праздник духов. Тридцать первого октября отмечается и день памяти святого евангелиста Луки — первого иконописца, которого Иосиф тоже особенно чтил.

Хранитель Монреальской иконы был похоронен через 13 дней после убийства на русском кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США), его отпевание возглавил будущий глава РПЦЗ архиепископ Лавр. Накануне монахи всю ночь читали Псалтирь и служили панихиды при открытом гробе. Те, кто присутствовал в это время в Свято-Троицком храме, отмечали отсутствие запаха и признаков тления.

В жизнеописании Муньоса, составленном "Фондом памяти брата Иосифа", говорится также о "знамении свечей", которое произошло во время общей панихиды на монастырском кладбище на сороковой день после смерти Иосифа: "свечи, которые невозможно было зажечь из-за сильного ветра, самовоспламенились и продолжали гореть в снегу целый день, пока не догорели до конца".

© РИА Новости . Дмитрий Злодорев У могилы брата Иосифа протоиерей Сергий Лукьянов с мироточивой Гавайской Иверской иконой Божией Матери, Анджела Муньос-Кортес, хранитель Гавайской иконы - Нектарий Янгсон с иконой самого Иосифа Муньоса. 28 октября 2017 © РИА Новости . Дмитрий Злодорев У могилы брата Иосифа протоиерей Сергий Лукьянов с мироточивой Гавайской Иверской иконой Божией Матери, Анджела Муньос-Кортес, хранитель Гавайской иконы - Нектарий Янгсон с иконой самого Иосифа Муньоса. 28 октября 2017

Судьба иконы и Гавайский образ

После смерти Иосифа Муньоса мироточивая Монреальская икона пропала. Хранитель всегда прятал святыню, когда отправлялся куда-то без нее.

"Судьба Монреальской иконы неизвестна. Иконы не было с братом Иосифом в Греции, но никто не знает, где или с кем икона была оставлена. Есть разные теории о дальнейшей истории иконы, но нет никаких доказательств, которые могли бы подтвердить одну или другую версию. Значит, судьба иконы остается тайной", — говорит Даниил Олсон.

Ранее в блогах высказывалось предположение, что икону могли тихо вернуть обратно на Афон, в тот самый скит, где был написан образ и где его когда-то впервые увидел Иосиф. Как бы там ни было, верующие убеждены, что хранитель чудотворной иконы не только ее хранил, но и сохранил.

В Восточно-Американской епархии РПЦЗ сейчас создана комиссия по сбору свидетельств для канонизации Иосифа Муньоса. Собранные документы затем будут отправлены в синодальную комиссию.

В прошедшие выходные в связи с 20-летием гибели Муньоса в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле прошли памятные мероприятия, на которые приехали люди со всех концов США и Канады и из других стран. Массовое паломничество в Джорданвилль возглавил нынешний первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион. Вечер памяти Иосифа Муньоса прошел и в Москве.

"Когда брата Иосифа убили, Монреальская икона скрылась от нас, — говорит настоятель собора в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов. — Но вот в 2007 году — в год воссоединения Русской церкви — замироточила бумажная репродукция Монреальской Иверской иконы. И мы, почитатели брата Иосифа, считаем, что икона к нам вернулась. Но не в виде Монреальской иконы, а в виде ее точной репродукции. Она явилась на Гавайях в семье православного американца".

Гавайская Иверская икона Божией Матери также была доставлена на памятные мероприятия в Джорданвилль. Хранителем мироточащей Гавайской иконы является брат Нектарий Янгсон.