Храм памяти погибших журналистов откроется рядом с телебашней Останкино

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Храм в честь княгини Ольги в Останкино достроят весной и освятят на Пасху, считает куратор программы строительства новых православных храмов в столице, депутат Госдумы, советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин.

Строители уже завершили кирпичную кладку стен храма и звонницы, на очереди — монтаж кровли и установка шатров, они уже завезены на площадку. К новому году планируется приступить к внутренней отделке помещений.

"Многие помнят ночь с 3 на 4 ноября 1993 года, когда была попытка вооружённого захвата телебашни Останкино, погибли люди. И в какой-то мере новый, строящийся недалеко от этого места храм — утоление печали и напоминание о невозможности повторения подобных событий. А если посмотреть шире — это дань памяти погибшим тележурналистам в различных горячих точках мира", — приводит пресс-служба слова Ресина.

Как уточнил заместитель префекта СВАО по строительству Евгений Каданцев, если на этапе формирования прихода здесь раздавались голоса против установки временной часовни, то сегодня, нет ни одного жителя района, кто высказался бы против строительства этого храма. Наоборот, видя как храм, строится, обретает очертания, все больше жителей района Останкино и москвичей жертвуют на строительство, вносят посильную лепту в его возведение.