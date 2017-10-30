Митрополит: межрелигиозный диалог важен для борьбы с идеологией терроризма

АФИНЫ, 30 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Межрелигиозный диалог сегодня приобретает особое значение, и он может помочь предотвратить распространение влияния террористической идеологии среди молодежи, заявил журналистам митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит участвует в Афинах в международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке". По словам Илариона, роль диалога с лидерами мусульманских общин очень важна, в РФ такое взаимодействие идёт на постоянной основе, этим занимается Межрелигиозный совет России.

"Межрелигиозный диалог сегодня приобретает особое значение. Но мы должны помнить о том, что террористы – это люди, которые не вступают в диалог, которые не хотят диалога, не нуждаются в диалоге, и единственный, к сожалению, диалог, который успешно можно с ними вести – это диалог при помощи оружия. Это тот самый диалог, который сейчас ведёт в Сирии российская армия", — сказал Иларион.

По его словам, надо понимать, что идеология терроризма и экстремизма завоёвывает умы молодых людей по разным причинам.

"И очень важно, чтобы мы проводили работу превентивного характера по предотвращению распространения этого тлетворного влияния террористической идеологии среди нашей молодежи, среди студенчества. И здесь, конечно, роль межрелигиозного диалога очень велика", — отметил митрополит.

Он добавил, что очень велика и роль образования.

"Часто люди становятся адептами терроризма по той причине, что они плохо знают учение ислама, что они плохо знают свои собственные религиозные традиции и, будучи безграмотными в религиозном отношении, они становятся легкой добычей агитаторов из террористических организаций",- сказал митрополит Волоколамский.