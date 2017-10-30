Шотландия впервые за 500 лет после Реформации снова становится католической

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Результаты исследования шотландского домохозяйства показали, что католическая вера в течение семи лет вновь станет самой распространенной религией в Шотландии, сообщает World Religion News.

В опросе приняли участие более 10 тысяч человек. Около 51% опрошенных заявили, что не придерживаются какой-либо религии, 24% жителей королевства в составе Великобритании придерживаются национальной пресвитерской церкви Шотландии, а 14% идентифицировали себя как католиков. Причем количество последователей католической церкви продолжает стремительно расти.

Во многом такую тенденцию обеспечивают эмигранты из католической Ирландии. Вместе с тем, количество прихожан шотландской церкви год от года неуклонно снижается.

Исследование показало, что если эти тенденции продолжатся, то через семь лет Шотландия вновь станет католической страной, впервые после Реформации.