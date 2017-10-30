АФИНЫ 30 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Патриарх Константинопольский Варфоломей и все остальные главы поместных православных церквей занимают твердую каноническую позицию в отношении Украинской православной церкви и не признает раскол, заявил РИА Новости митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит участвует в Афинах в международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке".

В последнее время появились сообщения, что Американские архиепископы очень давят на патриарха Варфоломея, чтобы он признал незаконный "Киевский патриархат".

"Патриарх Варфоломей, так же, как и все остальные главы поместных православных церквей занимает твердую каноническую позицию, и эта позиция не может быть иной. Она заключается в том, что раскол есть раскол, и для возвращения в лоно Церкви необходимо, чтобы раскольники принесли покаяние. Никакой иной формы признания раскола церковь не знает, не знала в прошлом",- сказал Иларион, отвечая на вопрос о позиции греческой церкви и Константинопольского патриархата.

Положение канонической Украинской православной церкви митрополит Иларион оценивает как достаточно сложную.

"Украинская православная церковь находится под постоянным давлением со стороны государства, которое не скрывает своих целей по её уничтожению. Это проявляется, в частности, в тех законопроектах, которые предлагаются на рассмотрение Верховной Раде — эти законопроекты носят дискриминационный характер, и также в том давлении, которое оказывают на каноническую церковь на местах",- сказал он.

"Но надо сказать, что церковь стоит твердо. И мы помним обетование Спасителя, что "врата адовы не одолеют Церковь". А потому ответом церкви на эти развернувшиеся против нее гонения будет то, что она будет продолжать делать свое Божье дело",- сказал митрополит Волоколамский.