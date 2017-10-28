МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Наблюдаемые сегодня попытки обожествления искусственного интеллекта ни к чему не приведут: Бога невозможно заменить роботом, как невозможно заменить роботом отца, мать или ребенка, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Таким образом он прокомментировал появившуюся информацию о планах одного из бывших инженеров компании Google по созданию Бога на основе искусственного интеллекта.

"Общаясь с Богом, мы общаемся с живым существом, которое слышит наши молитвы, отвечает нам на наши просьбы, помогает в нашей жизни. Бог — это не просто робот, который выполняет или не выполняет те или иные желания, Бог – это живое существо", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что есть люди, которые рассматривают религиозную жизнь как потребление и думают, что общение с Богом заключается в просьбах к нему. Но в действительности религия находится вне потребительской сферы, и никакой робот не может оказать людям религиозные услуги. "Общение с Богом – это прежде всего личное общение", — подчеркнул Иларион.

По мнению митрополита, эксперименты по созданию роботов или аппаратов, которые призваны подменить собой религию, не только не принесут счастья людям, но и могут обернуться непредсказуемыми и чудовищными последствиями. В качестве примера отказа от религиозного фактора он привел мир, описанный в произведениях современных писателей, работающих в жанре антиутопии.

"Если человек откажется от сдерживающих нравственных факторов, то такая антиутопия может стать реальностью. Тогда мы будем жить в том самом жутком мире, который был описан Олдосом Хаксли или Кадзуо Исигуро – английским писателем японского происхождения, который недавно получил Нобелевскую премию", — заключил представитель РПЦ.