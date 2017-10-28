ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша предложит перенести памятник папе римскому Иоанну Павлу II из Франции в Польшу, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.
"Наш великий поляк, великий европеец является символом христианской, объединенной Европы. Диктат политической лояльности вводит место для ценностей, которые нам чужды", — цитирует Шидло агентство РАР.
"Польское правительство предпримет все усилия, чтобы памятник нашего земляка спасти от цензуры и предложит переместить его в Польшу, если будет согласие французских властей и местного сообщества", — пообещала глава правительства.