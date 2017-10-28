ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Польша предложит перенести памятник папе римскому Иоанну Павлу II из Франции в Польшу, заявила премьер-министр Польши Беата Шидло.

Памятник главе Римско-католической церкви работы Зураба Церетели установлен на площади городка Плоэрмель в Бретани в 2006 году. Скульптурная композиция высотой 7,5 метра включает в себя большой крест. Местные власти посчитали, что памятник нарушает Конституцию Франции и закон от 1905 года, разделяющий церковь и государство. В пятницу государственный совет, высший орган административной юстиции во Франции, постановил, что крест со статуи должен быть удален.

"Наш великий поляк, великий европеец является символом христианской, объединенной Европы. Диктат политической лояльности вводит место для ценностей, которые нам чужды", — цитирует Шидло агентство РАР.

"Польское правительство предпримет все усилия, чтобы памятник нашего земляка спасти от цензуры и предложит переместить его в Польшу, если будет согласие французских властей и местного сообщества", — пообещала глава правительства.