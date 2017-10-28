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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал, как важно помнить о гонениях на Церковь в СССР

13:5228.10.2017
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© РИА Новости / Антон СкрипуновПатриарх Кирилл на заседании священного синода Румынской православной церквиПатриарх Кирилл на заседании священного синода Румынской православной церкви
© РИА Новости / Антон Скрипунов

БУХАРЕСТ, 28 окт — РИА Новости. Гонения на Церковь во времена СССР имеет значение и для современного поколения служителей, и для тех, кто придет им на смену, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх 26 октября прибыл с визитом в Румынию, приняв участие в торжествах по случаю 10-летия интронизации патриарха Румынского Даниила и передав верующим этой страны ковчег с частицей мощей Серафима Саровского — одного из самых известных православных святых. В субботу патриарх участвует на торжественном заседании священного синода Румынской церкви, посвященном Году памяти защитников Православия при богоборческом строе в Румынии. Участниками мероприятия стали также главы и представители православных церквей Болгарии, Грузии, Чехии, Словакии, Албании и Сербии.

"Как и ряду ныне здравствующих православных иерархов моего поколения, Господь судил мне быть непосредственным участником и свидетелем событий той эпохи. Опыт существования Церкви в те годы является частью моего личного духовного опыта. Свидетельствую, что усвоение этого опыта имеет значение также и для современного поколения служителей Церкви, равно как и для тех, кто в дальнейшем придет нам на смену", — обратился патриарх к присутствующим на заседании синода Румынской церкви.

Патриарх Кирилл рассказал о гонениях за веру, которые претерпел его дед в 1929 году.

"В моем личном архиве сохранился номер газеты "Безбожник", официального органа "'Центрального совета Союза безбожников СССР, от 19 мая 12 года (имеется в виду 1929 год: новая эра отсчитывалась от октябрьской революции). Статья на первой полосе называется "Дети машиниста Гундяева". В ней говорится: "В школе они ведут себя грубо. Рассказывают другим о жизни святых. Убегают с уроков обществоведения. Пробовали спрашивать — почему? Отвечают: "Мы знаем, власть скоро переменится". Статья заканчивается такими словами: "Нужно задуматься над тем, стоит ли учить таких в советской школе, а заодно профсоюзу проверить, что собой представляет машинист Гундяев". И подпись автора статьи: "Рабкор" (рабочий корреспондент)", — рассказал патриарх Кирилл.

"Речь в статье идет о моем деде Василии Гундяеве, который в 1920-е годы работал на железной дороге, воспитывал семью. К тому времени, когда появилась статья, его уже "проверили": в мае 1929 года он был этапирован в Соловецкий лагерь. Последовали долгие годы заключений и ссылок. Несмотря на тяжелейшие условия, в которых содержали заключенных, дед выжил и в год смерти Сталина (1953 год), на 71-м году жизни, стал священником. К тому времени священником уже был и мой отец, один из тех самых детей, о которых упоминалось в статье из газеты "Безбожник". Он тоже прошел через сталинские лагеря в 1930-х годах, но и ему удалось выжить", — добавил предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, советская власть поставила задачей повсеместное преодоление неграмотности, "однако вместе с обязательным средним образованием подрастающему поколению советских граждан со школьной скамьи стала навязываться вражда к религии и нетерпимость к верующим". Дети наиболее проникшихся атеизмом родителей вступали в ряды специальных детских организаций "юных безбожников", а тех детей, которые не поддавались атеистической пропаганде, "клеймили позором на первых полосах газет", — сказал он.

По словам патриарха, в 30-е годы XX века счет жертв репрессий среди духовенства "шел на десятки тысяч, а среди верующих — на миллионы". Он привел данные НКВД, согласно которым только за 1937 год было арестовано 33 382 "служителя культа", в 1938 году за "церковно-сектантскую контрреволюцию" — 13 438 человек. В 1937 году "от общего числа приговоров 44% были расстрельными", а в 1938 году "доля расстрельных приговоров выросла до 59%".

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