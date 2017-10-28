Патриарх Кирилл: паства РПЦ составляет около 180 млн человек по всему миру

БУХАРЕСТ, 28 окт — РИА Новости. Паства Русской православной церкви Московского патриархата по всему миру составляет около 180 миллионов человек, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх 26 октября прибыл с визитом в Румынию, приняв участие в торжествах по случаю 10-летия интронизации патриарха Румынского Даниила и передав верующим этой страны ковчег с частицей мощей Серафима Саровского — одного из самых известных православных святых. В субботу патриарх участвует на торжественном заседании священного синода Румынской церкви, посвященном Году памяти защитников Православия при богоборческом строе в Румынии. Участниками мероприятия стали также главы и представители православных церквей Болгарии, Грузии, Чехии, Словакии, Албании и Сербии.

"Общее число членов Московского патриархата, проживающих как в России, так и за ее пределами, составляет около 180 миллионов человек", — сказал патриарх на торжественном заседании священного синода Румынской православной церкви.

Предстоятель Русской церкви привел данные статистики, согласно которым "около 75% россиян считают себя православными". Кроме того, сейчас в РПЦ около 36 тысяч приходов и одна тысяча монастырей. Сегодня у РПЦ 56 духовных академий и семинарий, не считая других учебных заведений.

Эти данные патриарх Кирилл привел, говоря о возрождении Церкви, которое произошло после десятилетий преследований со стороны советской власти. Например, в 1988 году, отметил патриарх, у РПЦ было только 6 тысяч храмов и 21 монастырь.

"В 1988 году у нас было три духовных семинарии и две духовных академии", — отметил патриарх Кирилл.

"Происходящее ныне является именно чудом, поскольку во внешних обстоятельствах существования Русской православной церкви в советские годы невозможно усмотреть оснований для столь стремительного возрождения", — добавил он.

Юрисдикция РПЦ МП, согласно ее уставу, простирается на следующие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Эстонию. Кроме того, в состав канонической территории РПЦ входят Китай, Япония и Монголия, а также расположенные в ряде стран мира приходы "добровольно входящих в нее (РПЦ) православных".