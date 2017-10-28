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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Транс-миссия: гипноз на службе у врачей, мошенников и сектантов

08:0028.10.2017
(обновлено: 08:01 28.10.2017)
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© Fotolia / fotofrankЭкстрасенсорные способностиЭкстрасенсорные способности
© Fotolia / fotofrank
Мария Шустрова

В интернете сотни людей делятся своими впечатлениями от гипнотерапии. Кто-то в восторге, кто-то жалуется. Одни рассказывают об исцелении с помощью лечебного транса от неврозов и фобий, другие вспоминают о мошенниках, которые с помощью гипноза выманивают деньги у доверчивых обывателей. Так существует ли гипнотическое воздействие и что из того, что мы знаем о нем, — реальность, а что вымысел — в материале РИА Новости.

"Я буквально летала"

Многие рассказывают, что погрузились в транс и исцелились, всего лишь беседуя со специалистом. Вот отзывы из Сети об одной и той же процедуре: "Результат был удивительный. Я чувствовала и расслабление, и собранность одновременно, силу и решимость менять свою жизнь. После занятия я буквально летала"…

Гол после гипноза
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"Я присутствовала при всех сеансах. Было похоже, что гипнолог и пациент просто мирно беседуют, смеются, он рассказывает ей какие-то истории, сказки… Надо сказать, было временами желание встать и уйти, но когда мне ребенок сказал "я ему верю", я решила, что мы будем ходить до последнего"…

"Походил вокруг да около со свечками, воду зарядил. Наговорил чего-то про вегетарианство, что идея отказа от мяса убиенных животных должна исцелить, и в это надо верить. Бред. Потом полез целоваться. Такие вот методы. Я была в шоке. Никому не советую"…

"Обратилась к специалисту, так как панически боюсь летать. Я сидела с закрытыми глазами, а гипнотерапевт спокойным голосом просил меня представить себе те или иные образы. То я вхожу в воду, то превращаюсь в птицу и взлетаю… Картинки сменяли одна другую, казалось, что я вижу сны, но в то же время я владела своим телом. Я словно спала и бодрствовала одновременно. А когда представила себе полет, впервые не испытала страх"…

Монах в трансе

Первым человеком, в XVIII веке заговорившим в Европе о гипнозе, был католический монах, уроженец Гоа аббат Фариа, увековеченный Александром Дюма в романе "Граф Монте-Кристо".

Реальный аббат Фариа — заговорщик, революционер и борец с колонизаторами — трижды попадал в тюрьму, дважды бежал, но успел-таки опубликовать в Париже несколько трудов о гипнозе, или "животном магнетизме", техникой которого овладел еще в монастырской школе в Индии. Он утверждал, что, каждый человек регулярно погружается в транс, и задача врача — лишь подловить момент, когда пациент близок к этому состоянию, и просто усилить его.

Он объяснял, что гипноз не связан ни с какими сверхъестественными силами, что причина его кроется в психике человека. Сам же термин "гипноз" (от греческого "гипнос" — сон) был введен английским хирургом Джеймсом Брейдом, считавшим, что гипнотическое состояние сходно с естественным сном и может быть вызвано различными физическими и словесными воздействиями.

© РИА Новости / ПростяковПерейти в фотобанкПсихотерапевт Анатолий Кашпировский (стоит) проводит сеанс гипноза
© РИА Новости / Простяков
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Психотерапевт Анатолий Кашпировский (стоит) проводит сеанс гипноза

Алкоголики под гипнозом

"Как такового лечения только с помощью гипноза не существует. Есть вид психотерапии — гипносуггестивная терапия (лечение словесным внушением. — Прим. ред.). Здесь нет никакого волшебства или мистики", — утверждает психотерапевт Константин Ольховой.

Сеанс гипноза
© Fotolia / Hetizia
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По его словам, это составная часть комплексного терапевтического лечения, особенно эффективная при лечении неврозов, фобий, зависимостей.

Впрочем, действует это далеко не на всех — людей высоковнушаемых в мире не более 10-12%. "Зато, к счастью для директивной гипнотерапии (когда пациенту в трансе делают четкие авторитарные внушения. — Прим. ред.), используемой при лечении зависимостей, среди алкоголиков таких личностей уже порядка 80-85%. Это особенность психики людей, склонных к зависимостям", — замечает Ольховой.

Правда, даже эффективное лечение алкоголизма с помощью гипноза может привести к нежелательным последствиям. "У меня пил отец. Медикаментозное лечение проходил, но результат был виден лишь пару месяцев. Гипноз помогает на несколько лет, потом снова приходится обращаться. Отец сам идет на сеансы. Но на психике сказывается: он в себя ушел, стал вспыльчивым", — жалуется сын алкоголика, исцеленного гипнозом.

"Позолоти ручку"

"Широко распространен миф о гипнозе, муссирующийся в литературе и фильмах, что под гипнозом человек может сделать что угодно, даже убить. Это чистая фантастика. Например, человека уговаривают отдать драгоценности. Но и в нормальном состоянии он, поверив, что это для чего-то необходимо, их отдаст. Поэтому мошенники под гипнозом убеждают человека, что он в опасности", — рассказывает психотерапевт.

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© Fotolia / sebra
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Вместе с тем, даже если человек крайне предрасположен к гипнотическому воздействию, но настроен против погружения в транс, гипноз на него не подействует. Ведь чтобы мошенник мог человека обобрать, он должен сначала с ним заговорить. А если тот просто отмахнется и пройдет мимо?

"В начале 2000-х было одно судебное дело: группа подобных "специалистов" грабила банковские обменные пункты. Они обходили десятки этих пунктов, выбирали высокогипнабельную сотрудницу, и один из них заводил с ней разговор и вводил ее в состояние транса. Потом входил второй, одетый в форму инкассатора, и женщине внушали, что ему надо сдать деньги", — вспоминает Ольховой.

Человека под гипнозом невозможно заставить сделать то, чего он не сделал бы в обычном состоянии, утверждает психотерапевт.

© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкГадальный салон "Веди". Гадалка Надежда К.
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Гадальный салон "Веди". Гадалка Надежда К.

По его словам, гипноз — это состояние человека, в которое он вводит себя сам. Поэтому никакого подавления личности нет. Терапевт здесь — только помощник. В этом состоянии человек может что-то вспомнить, проработать какие-то свои проблемы, отпустить мышечные зажимы, имеющие психогенную природу. "Например, отказываясь от алкоголя, человек под гипнозом сам себе запрещает его употреблять", — объясняет эксперт.

Однако гипноз не так уж безобиден. "Воздействие на человека толпы несравненно больше, чем воздействие гипнотерапевта. Еще Зигмунд Фрейд говорил, что толпа — это множество людей в состоянии гипноза. Транс толпы — гораздо более сильное явление. Но его люди почему-то не боятся, а опасаются гипнотерапевтов, действующих в их интересах", — сетует специалист.

На службе у сектантов

В некоторых деструктивных сектах используется гипнотическое воздействие на адептов. Правда, по словам президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александра Дворкина, это далеко не основной способ воздействия на личность из-за кратковременного эффекта.

"Нельзя загипнотизировать человека даже на несколько дней, не говоря уже про месяцы или годы. Транс длится всего несколько часов. Гипноз в сектах используется как одно из средств воздействия на людей, да и то не во всех случаях. Ведь есть другие гораздо более мощные способы воздействия на личность", — поясняет сектовед.

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© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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Часто те, кто не хотят нести ответственность за свои поступки, утверждают, что делали все под гипнозом. На деле же гипноз тут ни при чем. Такое воздействие никак не связано с тем, что люди годами находятся в той или иной секте.

Во время богослужений или других собраний секты руководители могут погружать адептов в индуцированную массовую истерию (групповое помешательство. — Прим. ред.), когда люди начинают в трансе что-то выкрикивать, бесноваться. Но длится это состояние всего несколько часов. Многих это привлекает, так как во время такого гипнотического воздействия у них выбрасываются эндорфины ("гормоны счастья", уменьшающие боль и повышающие настроение вплоть до эйфории. — Прим. ред.). Потом у сектантов вырабатывается эндорфиновая зависимость, поэтому они хотят повторения таких сеансов.

Однако, как отмечает религиовед Роман Силантьев, из-за побочных эффектов и ненадежности даже террористические организации стараются не использовать гипноз.

Гипнотизер-троечник

© Fotolia / Nikki ZalewskiЦелительство
© Fotolia / Nikki Zalewski
Целительство

У духовенства до сих пор нет однозначного отношения к гипнотерапии: оно варьирует от настороженности до полного неприятия. Связано это с тем, что во время сеанса души врача и пациента соприкасаются, но исход этого контакта всецело зависит от врача. 
По словам Ольхового, гипнотерапия — метод, которым в принципе может овладеть любой психотерапевт. Конечно, один будет твердым троечником, а другой — отличником, у одного этот метод будет более эффективен, у другого — менее. Именно это и тревожит православное духовенство.

"Гипноз — палка о двух концах. Если человеку лечат перелом или проводят хирургическое вмешательство, субъективная роль врача не так велика. А при личном контакте между психотерапевтом и пациентом едва ли не все зависит от специалиста. От того, каков он и кто он", — говорит ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш).

"Мы не можем дать никакого абсолютного запрета на ту или иную технику психотерапии, в том числе гипнотическую. Но мы можем предупредить, что существует большая опасность попасть к недобросовестному врачу", — подчеркивает священнослужитель.

А декан факультета психологии РПУ священник Петр Коломейцев заверяет, что Церковь не одобряет практику гипнотерапии, так как не приветствует какое-либо вмешательство в сознание, жизнь и судьбу человека, пусть даже в каких-то случаях оно и помогает. "Слишком велика опасность, что изменятся сознание человека, воспоминания", — поясняет священник.

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Религия и мировоззрение
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