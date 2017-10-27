Более восьми часов будут зачитывать имена жертв репрессий в Бутово

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Ежегодная акция "Голос Памяти", посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, пройдет в понедельник утром, 30 октября, на Бутовском полигоне на юге Москвы, сообщили организаторы.

"В храме святых Новомучеников и исповедников Российских в Бутово будет совершено поминальное богослужение, после которого акция продолжится на территории захоронений, где будут зачитываться имена погибших в Бутово в соответствии с "расстрельными списками" НКВД, по дням приведения приговоров в исполнение", — сообщили РИА Новости в мемориальном центре "Бутовский полигон".

Все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов. Чтение имен будет впервые производиться перед мемориалом "Сад памяти", открытым 27 сентября этого года. Предположительно, чтение продлится более восьми часов — с 10.30 до 19.00.

На памятник нанесены имена всех расстрелянных в этом месте в годы сталинских репрессий людей. Мемориал "Сад памяти" представляет собой две гранитные плиты, на которых высечены имена 20 762 человек, погибших на Бутовском полигоне. Общая длина памятника составляет 300 метров, высота — два метра.

В России 30 октября ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. В акции на Бутовском полигоне примут участие родственники погибших, представители различных религиозных общин Москвы, общественных организаций, деятели культуры и науки.

"На Бутовский полигон приедут те, кому дорога память о пострадавших в годы массового террора, развязанного руководством большевистской партии против населения России в 1937-1938 годах, те, кто считает долгом своей совести сохранение памяти о наших соотечественниках, уничтоженных в результате безбожной и бесчеловечной политики", — отмечают организаторы.

Организаторы акции — приход храма Новомучеников и исповедников в Бутове и мемориальный центр "Бутово".

Бутовский полигон — крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий середины ХХ столетия. Только в период с августа 1937 года по октябрь 1938 года здесь были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Около тысячи из них приняли мученическую смерть за исповедание православной веры, более 300 причислены к лику святых.