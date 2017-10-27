Секретаря Далай-ламы обвиняют в коррупции

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Секретарь и "личный эмиссар" Далай-ламы Тибетский монах Тензин Дхонден отстранен от своих обязанностей после того, как американский предприниматель обвинил его в коррупции, сообщает The Guardian.

Бизнесмен из Сиетла утверждает, что с 2005 по 2008 годы монах пользовался своим положением, чтобы вымогать у филантропов деньги. Предприниматель заявил, что Тензин Дхонден вымогал у него деньги, угрожая отменить запланированное мероприятие с участием Далай-ламы.

В свою очередь, монах отвергает все обвинения. Он заключил контракт с крупной юридической фирмой, которой предстоит защищать его в суде. Адвокаты уже заявили, что их подопечному предъявлены неточные обвинения, причем речь идет о событиях, случившихся больше 10 лет назад. По мнению защитников, бизнесмен хочет "ложно и несправедливо запятнать" репутацию секретаря Далай-ламы.

Сам Далай-лама сказал, что "глубоко разочарован и обеспокоен" сложившейся ситуации.