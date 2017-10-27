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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

США надеются на прогресс по религиозной свободе в России, заявил Хантсман

18:0327.10.2017
(обновлено: 18:23 27.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения президенту РФ верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 3 октября 2017Посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения президенту РФ верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. 3 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США хотели бы видеть большего прогресса в области религиозной свободы в России, заявил в пятницу посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман.

Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Хантсман рассказал о возможностях сотрудничества с Россией
Отвечая на вопрос пользователей Twitter о ситуации вокруг запрета признанной экстремистской в РФ организации "Свидетелей Иеговы", Хантсман подчеркнул, что право на свободу вероисповедания закреплено в конституции как США, так и России.

"В США свобода совести имела краеугольное значение для формирования нашей страны на раннем этапе, нашего восприятия, как самих себя, так и остального мира. Свобода вероисповедания была и остается до сих пор принципиально важным элементом американской нации. Также интересно обратить внимание на то, что страны, которые разделяют такие взгляды на свободу совести, которые поощряют это право, как правило, являются более экономически процветающими", — сказал Хантсман в видеоролике, опубликованном в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

Новый посол США в РФ Джон Хантсман. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба посольства США в РФ
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Хантсман заявил, что хочет больше узнать о России и ее талантливых жителях
"Хотелось бы видеть большего прогресса в области религиозной свободы и здесь, в России. Я много слышал и читал о случаях, когда религиозные убеждения попирались. Считаю, что в долгосрочной перспективе это является неблагоприятной тенденцией. Но хочется верить, что Россия останется верной принципам собственной конституции в том, что касается свободы вероисповедания", — добавил посол США.

Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (головная организация, управляющая филиалами организации в РФ), признав ее деятельность экстремистской. "Свидетели Иеговы" отмечали, что решение ВС РФ касается 2277 религиозных групп "Свидетелей" по стране, объединяющих 175 тысяч их последователей.

Обряд крещения Свидетелей Иеговы
© AFP 2017 / Martin Bureau
"Свидетели Иеговы"* пополнили список запрещенных в России организаций
Минюст, среди прочего, вменял "Свидетелям Иеговы" отказ их адептов от переливания крови. В целом, по мнению министерства, работа "Свидетелей" "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности". Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергали все претензии Минюста, отмечая, в частности, что отказ от переливания крови не является экстремизмом.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Доn Pеdrо
В России надеются,что США когда-нибудь исчезнут и в мире воцарится мир и спокойствие...
18:26
27.10.2017
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Владимир Данилин
Думаю это нам решать кого объявлять экстремистами, и в этом вопросе мы давно уже разошлись с США кстати надо вообще то сказать, что мы свободная страна, которая строит свою демократию.
18:28
27.10.2017
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