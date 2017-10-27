Патриарх: исповедовать православие сейчас трудно, как в годы гонений

БУХАРЕСТ, 27 окт — РИА Новости. Антон Скрипунов. Сегодня православных христиан никто силой не заставляет отречься от веры, как в годы гонений, однако исповедовать свою религию стало отнюдь не легче, заявил патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской церкви находится с визитом в Румынии. В пятницу он совершил литургию на Патриаршем холме в Бухаресте — центре Румынской православной церкви — вместе с патриархом Румынским Даниилом, митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом, предсто­ятелем Албанской цер­кви архиепископом Анастасием. Во время службы главы и представители поместных православных церквей помянули погибших за веру в годы коммунизма.

"Мученики и исповедники наших церквей в XX веке практически наши современники. И то, что произошло с ними, должно многому нас научить. Перед каждым из нас в какой-то момент жизни может встать вопрос: быть со Христом или пойти против него. Сегодня никто силой христианина от церкви не отнимает и заставляет силой отречься от Христа. Но как много сил и средств сегодня употребляется для того, чтобы люди забыли о Христе, чтобы воспринимали Церковь как некую часть национальной традиции, почти что как проявление народного фольклора", — сказал патриарх Кирилл после богослужения.

Но Церковь, как отметил он, — "не только прошлое", это настоящее. "И вчера, и сегодня, и завтра" она призвана исповедовать Иисуса Христа.

"Жизнь христиан должна ясно свидетельствовать о жизненности Евангелия. И сегодняшнее исповедание Христа в определенном смысле не менее сложное, чем в годы гонений. Потому что не только силой можно оторвать человека от Бога, а различными искушениями — смещением фокуса его внимания от неба к земле, от направления его жизненной силы в сторону, противоположную Богу", — подчеркнул предстоятель Русской церкви.