Патриарх Кирилл предостерег от "политических лжеучителей"

БУХАРЕСТ, 27 окт — РИА Новости. Антон Скрипунов. Патриарх Кирилл предостерег верующих от следования политическим и религиозным лжеучителям, обещающим построить рай на земле без Бога.

Предстоятель Русской церкви находится с визитом в Румынии. В пятницу он совершил литургию на Патриаршем холме в Бухаресте — центре Румынской православной церкви — вместе с патриахом Румынским Даниилом, митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом, предстоятелем Албанской церкви архиепископом Анастасием. Накануне патриарх Кирилл передал в дар верующим Румынии ковчег с частицей мощей Серафима Саровского, одного из самых почитаемых православных святых.

"Как во времена древние, так и ныне появляются немало политических и религиозных лжеучителей, обещающих рай здесь, на земле, но только без Христа и без Бога. В XX веке следование подобным заблуждениям привело к страшным историческим экспериментам государственного масштаба, от которых весьма сильно пострадала православная церковь", — обратился патриарх Кирилл к молящимся на богослужении.

Так, в одной лишь Русской церкви, по словам патриарха, смерть за веру приняли "десятки тысяч священнослужителей и монашествующих, сотни тысяч мирян". Все они "своей пролитой кровью" доказали, что живут в Святом Духе. Как отметил патриарх, преподобный Серафим Саровский называл "пребывание Святого Духа в человеке царством божиим".

"Я передаю вам приветствия и молитвенные пожелания ваших братьев и сестер из Русской православной церкви. Да поможет он нам в этих непростых условиях современной жизни жить по вере", — сказал патриарх верующим Румынской церкви.

В свою очередь патриарх Румынский Даниил поблагодарил патриарха за визит и переданные в дар мощи Серафима Саровского. Он отметил, что православные церкви России и Румынии объединяет общая трагедия, с которой они столкнулись во время гонений на веру в XX веке.

Во время богослужения состоялось поминовение убитых в годы коммунизма православных христиан.