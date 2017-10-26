Патриарх Кирилл прибыл в Румынию с частицей мощей Серафима Саровского

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото

БУХАРЕСТ, 26 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые прибыл с визитом в Румынию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 10-летия интронизации румынского патриарха.

Предстоятеля Русской православной церкви встречал блаженнейший патриарх Даниил, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, а также представители властей страны.

Предстоятель Русской церкви вышел из самолета, держа в руках ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского. Святыню передадут в дар Румынской церкви.

"Имею честь выразить свои поздравления моему брату блаженнейшему патриарху Даниилу в связи с 10-летием его пребывания на кафедре предстоятеля Румынской православной церкви", — заявил патриарх Кирилл журналистам.

"Я рад, что в связи с этими событиями смог привезти мощи одного из самых почитаемых в России святых – преподобного Серафима Саровского", — сказал предстоятель Русской церкви.

Он заверил, что также рад ступить на землю Румынии. Патриарх отметил, что ценности православия "едины для России, Румынии" и других православных стран.

"Как бы ни развивалась история, мы, православные люди, живущие в разных странах, должны помнить, что у нас общие ценности, общая система жизненных координат, а значит, мы обладаем огромным потенциалом жизни в мире, любви, взаимодействии и сотрудничестве", — заключил патриарх Кирилл.

В программе визита патриарха Кирилла — участие в Божественной литургии в день памяти небесного покровителя Бухареста преподобного Димитирия Басарбовского, а также в мероприятиях, приуроченных к 10-летию интронизации блаженнейшего патриарха Даниила. Также состоится встреча предстоятелей Русской и Румынской церквей.

Кроме того, патриарх Кирилл выступит перед членами Священного Синода Румынского патриархата на торжественном заседании, посвященном Году памяти защитников православия при богоборческом строе в Румынии.