РПЦ: Церковь наиболее последовательна в поддержке "чистой науки"

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Православную церковь нередко обвиняют в обскурантизме и невежестве, однако в каком-то смысле именно Церковь наиболее последовательна в деле поддержки так называемой "чистой науки", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью румынскому изданию Q Magazine.

"В сознании современного обывателя наука зачастую мифологизирована, она занимает место идола, которому слепо верят, ему поклоняются и готовы приносить жертвы, если он этого требует. Люди верят в то, что наука обязательно откроет все тайны мироздания, а также расскажет, что надо делать, чтобы жизнь стала счастливой: победит смерть, болезни, страдание, развяжет узлы внутренних личностных проблем", — сказал патриарх.

По его словам, подобные убеждения основываются "именно на слепой вере, а не научных знаниях". "Иногда эта "вера в науку" становится агрессивной и непримиримой, однако будучи выраженной специфическим наукообразным языком, претендует на универсальность и требует выведения из зоны возможной критики", — подчеркнул предстоятель Русской церкви, слова которого приводит синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Религия и наука, продолжил патриарх, не просто могут избежать конфликтов — у них "разные предметные сферы, и, соответственно, разные векторы приложения усилий, что исключает конфликтность".

"Наука отвечает на вопросы "как" и "почему"; религия — на вопрос "для чего". Целеполагание находится вне границ компетенций науки… Вмешательство же в предметную область друг друга превращает и религию, и науку в инструмент антинаучной или антирелигиозной пропаганды. В обоих случаях это одинаково вредно", — заключил первоиерарх.