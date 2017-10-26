Патриарх назвал открытие православных детсадов "приоритетной деятельностью"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал участников VII Общецерковного съезда по социальному служению к открытию новых православных детских садов во взаимодействии с местными властями: делать это "с энтузиазмом" и не бояться финансовых трудностей.

В годы руководства Смоленской епархией при непосредственном участии будущего патриарха Кирилла, тогда митрополита Смоленского и Калининградского, были открыты четыре детских сада при храмах и первая в России православная гимназия.

Отвечая на вопрос одного из участников съезда, как можно распространять данный опыт и есть ли условия и возможности, чтобы стимулировать открытие православных детских садов в епархиях, патриарх отметил, что "такого рода деятельность должна быть для нас приоритетной". "Почему не так активно в некоторых местах открываются детские сады — для меня не вполне понятно. Востребованность в детских садах, несомненно, большая и будет еще больше", — заявил он.

По мнению патриарха, найти помещение для детского сада можно во взаимодействии с местными властями, поскольку во многих местах таких учреждений не хватает и местные власти готовы сотрудничать с Церковью.

"Иногда возникает вопрос: а на какие деньги? Когда мы в Смоленской епархии открывали первые детские сады в трудные 90-е годы, я никогда не задавал вопрос, на какие деньги. Меня за это все время критиковали: ну, что вы нас заставляете, а как же с деньгами? Я отвечал: Господь поможет. И это не просто фраза, чтобы закончить дискуссию, это действительно так — Господь идет навстречу", — сказал глава РПЦ, слова которого приводит его пресс-служба.

При этом самым главным условием, по мнению патриарха, является наличие энтузиазма у людей.

"Когда мы открыли детские сады в Смоленске, Велиже и далее по списку, никто не верил, что это вообще получит какое-то продолжение, но они существуют до сих пор! Конечно, Церковь должна вкладывать средства — у настоятелей, благочинных, архиереев всенепременно должна быть строка в бюджете. На эту деятельность можно собирать средства — мы знаем, что люди откликаются и поддерживают такие программы даже с большей готовностью, чем строительство храмов. Кроме того, есть еще и родительская плата. Так вот, если все эти компоненты собрать, то существование детского сада вполне может быть обеспечено", — сказал патриарх.

Открытие приходских детских садов он назвал "очень важным, приоритетным" направлением и привел в пример Москву, где детские учреждения функционируют очень успешно. "А под лежачий камень вода не течет", — добавил патриарх.

Говоря в целом о демографической ситуации в стране, он отметил, что демографические проблемы могут быть решены путем сокращения количества абортов и помощи матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Предстоятель РПЦ также признал, что в условиях нехватки рабочих рук в Москве, в России — когда у страны "огромная территория, ее нужно осваивать, нужно работать" — приходится привлекать на эти цели мигрантов.

По словам патриарха, без приглашения "гастарбайтеров" невозможно будет строительство домов и дорог, и в Церкви "с пониманием относятся к этому". Значительная часть этих людей затем станет постоянными жителями российских городов, добавил предстоятель.

Седьмой Общецерковный съезд по социальному служению проходит в Москве 25-27 октября. В крупнейшем социальном форуме Русской церкви участвуют более 2 тысяч человек — руководители церковных социальных проектов, главы епархиальных отделов социальной направленности из России и других стран, сестры милосердия, социальные работники, добровольцы.