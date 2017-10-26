Патриарх: кто говорит про расплату за грехи, того надо запрещать в служении

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что священник должен всегда проявлять милосердие к людям и быть осторожен в своих высказываниях и оценках, в противном случае он может быть запрещен в священнослужении.

Седьмой Общецерковный съезд по социальному служению открылся в среду в Москве и продлится до 27 октября, в его работе принимает участие предстоятель Русской православной церкви.

В ходе общения с участниками съезда патриарх ответил на один из вопросов, касающийся "пастырского утешения" семей, потерявших маленьких детей. Как было заявлено на форуме, иногда встречаются случаи, когда священники говорят людям, что утрата ребенка — это расплата "за грехи".

"Если кто-то говорит, что "за грехи", то такого батюшку надо самого сразу запрещать в священнослужении. Как так можно? Не знаю, с каким сердцем и с какой головой может быть священник, чтобы так сказать несчастной матери или отцу", — заявил патриарх, слова которого приводит в четверг его пресс-служба.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что личное состояние души священника является решающим фактором. "Если душа черствая, то и ответы будут абсолютно нежизненными, черствыми, неубедительными. А если священник через самого себя пропускает проблемы, с которыми к нему обращаются, то у него вырабатывается способность формулировать правильные ответы на задаваемые вопросы. Потому что без такого внутреннего сопереживания наши слова никогда не будут убедительными", — сказал патриарх.

Он уточнил, что то, о чем он говорит, имеет отношение "ко всей духовнической практике, а также к произнесению проповедей". Патриарх также обратил внимание на то, что если священник не переживает сам то, что проповедует, то люди это сразу чувствуют и понимают, и слова такого проповедника "достичь души не могут".

Священник, добавил патриарх, должен говорить "то, что есть в его сознании, что является плодом его размышлений, внутренних переживаний, подкрепляя свои слова крепкой верой и любовью к людям; а другого рецепта и быть не может".