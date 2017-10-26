"Святой Петлюра, мученик Бандера": спасут ли украинскую власть ее "боги"

Антон Скрипунов

Величественная музыка доносится с небольшой площади в Виннице. Чиновники с цветами в руках замерли в ожидании. И вот настает торжественный момент — несколько шагов вперед, возложение гвоздик и… троекратное крестное знамение. Это не сцена из фильма-антиутопии про господство религиозной диктатуры, это реальные кадры телесюжета.

Именно таким запомнит Украина открытие первого монумента Симону Петлюре, главе Директории Украинской народной республики и по совместительству организатору масштабных еврейских погромов. А остальной мир увидит в этом дурной знак. Израиль, например, тут же заявил, что национализм на Украине "поднимает голову". Сами украинцы говорят определеннее: "национализм сакрализируется". О том, как "герои" украинской нации становятся "богами", — в материале РИА Новости.

"Хоругвь" нацистов

В "святцах" украинских националистов есть свои "блаженные" и "мученики". Центральной фигурой в них является Степан Бандера. В его биографии постоянно выискивают какие-либо детали, доказывающие его уникальность, если не богоизбранность. В итоге биография Бандеры уже стала "житием".

"Мало кто из исследователей обращает внимание на дату рождения будущего лидера националистического движения, однако для священника Андрея Бандеры дата 1 января 1909 года должна быть особой. И не только из-за рождения сына. Первого января по церковному календарю поминается мученик Вонифатий. Интересно и то, что имя Степан, которое получил новорожденный продолжатель рода Бандер, также без двусмысленностей было дано в память о первом христианском мученике — архидиаконе Степане. Повлияло ли это на Степана Бандеру — трудно сказать, но то, что ему суждена была мученическая судьба, — это безоговорочный факт", — утверждает украинское издание "День".

А само слово "бандера", согласно материалу, переводится как "знамя, хоругвь". Правда, с испанского языка. Как связан украинский националист с Испанией, в статье не поясняется.

В 2015 году в одном из униатских храмов на западе Украины появился витраж с изображением отца Степана Бандеры — католического священника Андрея Бандеры, служившего в Украинской Галицкой армии. В Украинской греко-католической церкви тогда заявили, что готовят его к канонизации как "мученика, расстрелянного большевиками в 1941 году".

© Фото : скриншот с Youtube Витражная икона священника Андрея Бандеры в храме храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Козова © Фото : скриншот с Youtube Витражная икона священника Андрея Бандеры в храме храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Козова

О канонизации же самого Степана Бандеры уже давно ходят слухи. В начале этого года на греко-католическую панихиду у памятника "герою" в городе Снятин (Ивано-Франковская область) принесли икону, на которой Шухевич, Бандера и "иже с ними" изображены в окружении Богоматери и ангелов. Аналогичная икона под названием "Пресвятая Богородица — покровительница украинских воинов", появилась и у "филаретовцев" (сторонников непризнанного в мировом православии Киевского патриархата. — Прим. ред.). Ко всем этим персонажам на ней добавились Мазепа, активисты Евромайдана и участники так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

Иконы да молитвы

Иконы вообще стали на Украине орудием идеологической борьбы. В униатских храмах можно встретить образа, на которых изображены участники дивизии СС "Галичина", либо бойцы ОУН-УПА*, либо участники Майдана. Широкую известность в 2014 году приобрело творение ивано-франковского художника Романа Бончука: он нарисовал огромную икону "Небесной сотни" — сторонников Майдана, погибших во время акций протеста в начале 2014 года. Сам художник утверждает, что получил благословение на это от бывшего главы УГКЦ кардинала Любомира Гузара.

Вместе с иконой был издан и сборник молитв — "Акафист Небесной сотне". Ее автором стал епископ Киевского патриархата Иоанн Швец.

"Но лозунгом вашим стала благодарная молитва Богу и клич святой "Слава Украине!" —"Героям Слава!" — говорится в одном из молитвенных гимнов.

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Впрочем, творческий порыв Швеца не поняли даже свои. Хотя, казалось бы, "филаретовцы" являются одними из основных проводников так называемой украинской национальной идеи. "Никакие уполномоченные церковные органы Киевского патриархата не принимали решения о канонизации героев Небесной сотни. Поэтому составление в их честь акафиста является недопустимым самоуправством со стороны автора, произведение которого можно рассматривать лишь как литературную наработку. Богослужебное использование "Акафиста Небесной сотне" невозможно и запрещено", — предостерег "патриархат" своих последователей.

"Что касается униатской церкви, то там все эти вопросы непосредственно контролирует Ватикан. Я думаю, что Конгрегация по канонизации святых такого не допустит", — полагает историк Церкви Владислав Петрушко.

Еще с середины прошлого века тянется процесс признания блаженным (необходимое условие для причисления к лику святых в католической церкви. — Прим. ред.) униатского митрополита Андрея Шептицкого, против чего, по словам эксперта, выступает католическая церковь Польши: там митрополита обвиняют в сотрудничестве с Гитлером.

"Но что касается этих деятелей — Бандеры и прочих — это было бы слишком одиозно даже для Киевского патриархата. Я думаю, даже они бы на это не пошли", — подчеркивает историк.

В этом случае Киевскому патриархату пришлось бы отказаться от мечты о своем признании Константинопольским патриархатом, а ведь именно этого он с помощью украинской власти добивается уже почти десять лет. Но мировому православию невозможно представить Бандеру и Шухевича святыми.

Однако если героизация и "канонизация" украинских националистов продолжится, рано или поздно ручной УПЦ КП придется выбирать, какому из богов поклоняться.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.