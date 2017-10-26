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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Святой Петлюра, мученик Бандера": спасут ли украинскую власть ее "боги"

08:0026.10.2017
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© Фото : предоставлено Винницкой областной думойОткрытие памятника Петлюре в ВинницеОткрытие памятника Петлюре в Виннице
© Фото : предоставлено Винницкой областной думой
Антон Скрипунов

Величественная музыка доносится с небольшой площади в Виннице. Чиновники с цветами в руках замерли в ожидании. И вот настает торжественный момент — несколько шагов вперед, возложение гвоздик и… троекратное крестное знамение. Это не сцена из фильма-антиутопии про господство религиозной диктатуры, это реальные кадры телесюжета.

Именно таким запомнит Украина открытие первого монумента Симону Петлюре, главе Директории Украинской народной республики и по совместительству организатору масштабных еврейских погромов. А остальной мир увидит в этом дурной знак. Израиль, например, тут же заявил, что национализм на Украине "поднимает голову". Сами украинцы говорят определеннее: "национализм сакрализируется". О том, как "герои" украинской нации становятся "богами", — в материале РИА Новости.

"Хоругвь" нацистов

В "святцах" украинских националистов есть свои "блаженные" и "мученики". Центральной фигурой в них является Степан Бандера. В его биографии постоянно выискивают какие-либо детали, доказывающие его уникальность, если не богоизбранность. В итоге биография Бандеры уже стала "житием".

"Мало кто из исследователей обращает внимание на дату рождения будущего лидера националистического движения, однако для священника Андрея Бандеры дата 1 января 1909 года должна быть особой. И не только из-за рождения сына. Первого января по церковному календарю поминается мученик Вонифатий. Интересно и то, что имя Степан, которое получил новорожденный продолжатель рода Бандер, также без двусмысленностей было дано в память о первом христианском мученике — архидиаконе Степане. Повлияло ли это на Степана Бандеру — трудно сказать, но то, что ему суждена была мученическая судьба, — это безоговорочный факт", — утверждает украинское издание "День".

А само слово "бандера", согласно материалу, переводится как "знамя, хоругвь". Правда, с испанского языка. Как связан украинский националист с Испанией, в статье не поясняется.

В 2015 году в одном из униатских храмов на западе Украины появился витраж с изображением отца Степана Бандеры — католического священника Андрея Бандеры, служившего в Украинской Галицкой армии. В Украинской греко-католической церкви тогда заявили, что готовят его к канонизации как "мученика, расстрелянного большевиками в 1941 году".

© Фото : скриншот с YoutubeВитражная икона священника Андрея Бандеры в храме храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Козова
© Фото : скриншот с Youtube
Витражная икона священника Андрея Бандеры в храме храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Козова

О канонизации же самого Степана Бандеры уже давно ходят слухи. В начале этого года на греко-католическую панихиду у памятника "герою" в городе Снятин (Ивано-Франковская область) принесли икону, на которой Шухевич, Бандера и "иже с ними" изображены в окружении Богоматери и ангелов. Аналогичная икона под названием "Пресвятая Богородица — покровительница украинских воинов", появилась и у "филаретовцев" (сторонников непризнанного в мировом православии Киевского патриархата. — Прим. ред.). Ко всем этим персонажам на ней добавились Мазепа, активисты Евромайдана и участники так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

Иконы да молитвы

Иконы вообще стали на Украине орудием идеологической борьбы. В униатских храмах можно встретить образа, на которых изображены участники дивизии СС "Галичина", либо бойцы ОУН-УПА*, либо участники Майдана. Широкую известность в 2014 году приобрело творение ивано-франковского художника Романа Бончука: он нарисовал огромную икону "Небесной сотни" — сторонников Майдана, погибших во время акций протеста в начале 2014 года. Сам художник утверждает, что получил благословение на это от бывшего главы УГКЦ кардинала Любомира Гузара.

Вместе с иконой был издан и сборник молитв — "Акафист Небесной сотне". Ее автором стал епископ Киевского патриархата Иоанн Швец.
"Но лозунгом вашим стала благодарная молитва Богу и клич святой "Слава Украине!" —"Героям Слава!" — говорится в одном из молитвенных гимнов.

Впрочем, творческий порыв Швеца не поняли даже свои. Хотя, казалось бы, "филаретовцы" являются одними из основных проводников так называемой украинской национальной идеи. "Никакие уполномоченные церковные органы Киевского патриархата не принимали решения о канонизации героев Небесной сотни. Поэтому составление в их честь акафиста является недопустимым самоуправством со стороны автора, произведение которого можно рассматривать лишь как литературную наработку. Богослужебное использование "Акафиста Небесной сотне" невозможно и запрещено", — предостерег "патриархат" своих последователей.

"Что касается униатской церкви, то там все эти вопросы непосредственно контролирует Ватикан. Я думаю, что Конгрегация по канонизации святых такого не допустит", — полагает историк Церкви Владислав Петрушко.

Еще с середины прошлого века тянется процесс признания блаженным (необходимое условие для причисления к лику святых в католической церкви. — Прим. ред.) униатского митрополита Андрея Шептицкого, против чего, по словам эксперта, выступает католическая церковь Польши: там митрополита обвиняют в сотрудничестве с Гитлером.

"Но что касается этих деятелей — Бандеры и прочих — это было бы слишком одиозно даже для Киевского патриархата. Я думаю, даже они бы на это не пошли", — подчеркивает историк.

В этом случае Киевскому патриархату пришлось бы отказаться от мечты о своем признании Константинопольским патриархатом, а ведь именно этого он с помощью украинской власти добивается уже почти десять лет. Но мировому православию невозможно представить Бандеру и Шухевича святыми.

Однако если героизация и "канонизация" украинских националистов продолжится, рано или поздно ручной УПЦ КП придется выбирать, какому из богов поклоняться.

© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУкраинские скауты с портретами ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА)*
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Украинские скауты с портретами ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА)*

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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