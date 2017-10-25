Патриарх: жизнь человека ценна даже в хосписе

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Жизнь человека – Божий дар, от которого нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на съезде по социальному служению в Москве.

Представитель Белорусской православной церкви спросил патриарха, как научиться видеть ценность жизни на всех ее этапах — от эмбрионального до самых последних минут в хосписе.

"Жизнь человека – дар Божий. Либо вы принимаете этот дар, либо отвергаете. Если отвергаете, то идете против Бога. Идя против Бога, вы никогда не будете человеком счастливым. Отвергаете ли вы эту жизнь на уровне эмбриона или хосписа, жизнь – это Божий дар. И каждый, кто имеет соприкосновение с людьми, находящимися в хосписе, или с мамами, которые размышляют на тему, сделать ли аборт, должен исходить из того, что борьба с жизнью – это темное дело", — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, мы никогда не должны подвергать сомнению ценность человеческой жизни.

Патриарха также спросили, как правильно отвечать на вопросы родителей, потерявших ребенка. По информации представителя Белорусской церкви, некоторые священники говорят, что люди теряют детей из-за своих грехов.

"Если кто-то говорит, что за грехи, то такого батюшку надо сразу запрещать в священнослужении", — отметил предстоятель Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что каждый священнослужитель, сталкиваясь с чужим горем, должен пропускать его через себя. "Личное состояние души священника является решающим. Если душа черствая, то и ответы будут не жизненными. Без внутреннего сопереживания наши слова никогда не будут убедительными", — заключил патриарх Кирилл.