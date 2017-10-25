Патриарх призвал помогать бездомным и создавать "автобусы милосердия"

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Общецерковном съезде по социальному служению призвал верующих развивать помощь бездомным людям, в частности, создать "автобусы милосердия" во всех епархиях и не брезговать давать приют людям без крова над головой.

"Наша задача помогать таким людям. Некоторые люди, конечно, брезгуют соседством с бездомными людьми, но мы должны стараться находить возможность приютить их в каких-то временных прибежищах, по крайней мере, чтобы привести их в порядок, помочь им выправить документы, помочь им выйти из этого состояния и вернуться в жизнь", — сказал патриарх.

По его словам, особенно важно активно разворачивать эту работу в канун и во время холодов. Предстоятель напомнил, что в Москве, например, уже многие годы существует церковная служба оказания помощи бездомным – действует так называемый "автобус милосердия", который подбирает бездомных, особенно в холодное зимнее время, обогревает их и доставляет в какие-то временные прибежища. "Я бы очень посоветовал, чтобы во всех крупных городах епархиальные управления имели свои "автобусы милосердия", — отметил патриарх.

Также, по его словам, нужно еще, чтобы было куда привезти этого человека. "Должны быть такие места, где можно его помыть, привести в надлежащий санитарный вид, оказать первичную медицинскую помощь, разобраться в причинах, почему он оказался на улицах, и во взаимодействии, в том числе, со светскими социальными службами пытаться исправить ситуацию и помочь людям вернуться в нормальную жизнь", — сказал патриарх.

По мнению предстоятеля, в основе этой и другой подобной социальной деятельности пастырей и прихожан должен лежать, прежде всего, "энтузиазм людей и желание". Тогда подобные проекты станут "органической жизнью приходской общины".

"Добровольческая работа – самое сильное средство воспитания в себе настоящего христианина", — считает патриарх.