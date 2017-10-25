Экипаж МКС в четверг проведет беседу с папой Римским

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Экипаж МКС в четверг проведет двадцатиминутную беседу с папой Римским Франциском, сообщили РИА Новости в НАСА.

"Я могу подтвердить, что сеанс связи с экипажем МКС запланирован на 26 октября 1.00 p.m. GMT (16.00 мск)", — сообщил представитель ведомства Гэри Джордан в ответ на просьбу подтвердить сообщения о запланированной на четверг беседе папы Римского и экипажа МКС. НАСА планирует вести трансляцию сеанса связи, который организует ЕКА и Ватикан, на сайте ведомства.

По словам собеседника агентства, сеанс связи будет продолжаться 20 минут, первые 10 из них подразумевают участие трех астонавтов НАСА и представляющего Европейское космическое агентство Паоло Несполи. При этом, сообщил Джордан, "российские члены экипажа тоже могут принять участие в начале беседы". Заключительные 10 минут разговора с Франциском будут отданы итальянскому астронавту Несполи.

Предстоящий звонок из Ватикана на МКС станет вторым в истории. В 2011 году с астронавтами на МКС побеседовал папа Римский Бенедикт XVI. В то время Паоло Несполи также находился на орбитальной станции в составе 26/27 экипажа МКС.