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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл: православная церковь должна нести служение и в интернете

18:1825.10.2017
(обновлено: 18:19 25.10.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСвященнослужитель за компьютером в библиотеке Свято-Троицкой Сергиевой ЛаврыСвященнослужитель за компьютером в библиотеке Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Русская православная церковь должна нести свое служение и в виртуальном мире в интернете, оттуда не следует бежать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью румынскому изданию "Q Magazine" в преддверии своего визита в Румынию 27-28 октября.

На вопрос о том, как Церковь относится к интернету и к виртуальному миру, он ответил, что сам по себе интернет — это "нейтральное техническое средство, которое может быть обращено и к добру, и к злу, в зависимости от того, кто придет в это пространство и что в нем будет делать".

"Конечно, в глобальной сети происходит много отвратительного, дурного, нечестивого, иногда прямо преступного — как и в мире вообще. Важно помнить об опасностях, которые могут там ожидать. В сети можно наткнуться на множество искаженных, нередко откровенно ложных сообщений, которые специально построены таким образом, чтобы раздражать человека, сбивать с толку и пробуждать чувства отнюдь не добрые. Все знают о появляющихся время от времени волнах массовой истерии, когда люди делятся нелепыми слухами, "фальшивыми новостями", — сказал патриарх, интервью которого приводит его пресс-служба.

По словам предстоятеля, легкость и безнаказанность действий в интернете поощряет безответственность, когда в электронном общении люди допускают грубость и агрессию, которую никогда не позволили бы себе в обычной жизни. Христиане, отметил он, "также уязвимы для всех этих соблазнов". Патриарх в связи с этим напомнил слова Христа о том, что "от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься".

"Но христианам не заповедано бежать из мира. Нам заповедано идти в мир с проповедью благой вести о Христе, который дает прощение и новую жизнь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Церковь обращается ко всем людям, в том числе и тем, кого мы можем встретить в интернете, и, часто, больше нигде. Поэтому Церковь может и должна нести служение в глобальной сети, проповедуя слово Божие и свидетельствуя об истине. При этом следует, однако, понимать: то, что мы делаем в виртуальном мире, ориентировано на реальный мир. Каждый пользователь сети – живой человек, а не виртуальный объект", — сказал патриарх.

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