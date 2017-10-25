Лидеров "Меджлиса"* помиловали по просьбе крымского муфтия

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Президент России Владимир Путин по просьбе муфтия мусульман Крыма помиловал осужденных заместителей главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

"По имеющейся у меня информации по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар, президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и, несмотря на то что их лучшее место — это тюрьма, они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецким властям", — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что освобождение Чийгоза и Умерова стало результатом гуманного поступка президента России, а не заслугой украинской дипломатии, как это уже пытается выставить официальный Киев.

Бальбек считает, что "Меджлис"* и западные СМИ также заявят о причастности к этой "победе" как о результате "давления на Россию", однако решение о помиловании зависит исключительно от президента.

После помилования Умеров и Чийгоз вылетели в Турцию, самолет с ними уже приземлился в Анкаре.

Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, со своей стороны, поблагодарил Владимира Путина за их освобождение.

В сентябре суд признал Чийгоза виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Умерова, обвинявшегося в призывах к сепаратизму, приговорили к двум годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности России. Этот приговор в силу не вступил.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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