В РПЦ открестились от идеи ввести в школах уроки нравственности

Разные поколения по-разному воспитывают детей: еще 60 лет назад порка ремнем считалась чем-то естественным. Сегодня родители предпочитают решать проблему с помощью слова

Разные поколения по-разному воспитывают детей: еще 60 лет назад порка ремнем считалась чем-то естественным. Сегодня родители предпочитают решать проблему с помощью слова

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви не разрабатывали курс по основам семейной жизни, однако саму идею считают важной, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в обязательную школьную программу может быть включен предмет "Нравственные основы семейной жизни". Как пишет издание, курс был разработан представителями РПЦ — екатеринбургским священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Среднеуральского женского монастыря Ниной (Крыгиной).

В то же время, по его словам, нынешний "кризис семейных ценностей" требует безотлагательных мер, в том числе в сфере образования. "Мы открыты к обсуждению идеи введения подобного курса с министерством образования, уполномоченным по правам ребенка, родительскими организациями, другими учреждениями и всеми здоровыми общественными силами", — заключил представитель РПЦ.

Ранее пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов заявил РИА Новости, что Минобрнауки рассматривает все предложения о совершенствовании школьной программы, но введение нового курса "Нравственные основы семейной жизни" еще требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом. Пресс-секретарь министра подчеркнул, что школьная программа обязательных предметов уже сформирована, и напомнил, что в обязательную программу уже включены курсы "Основы религиозных культур и светской этики" и "Обществознание", в которых уделено внимание изучению традиционных ценностей.