В РПЦ открестились от идеи ввести в школах уроки нравственности

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви не разрабатывали курс по основам семейной жизни, однако саму идею считают важной, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в обязательную школьную программу может быть включен предмет "Нравственные основы семейной жизни". Как пишет издание, курс был разработан представителями РПЦ — екатеринбургским священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Среднеуральского женского монастыря Ниной (Крыгиной).
Ранее пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов заявил РИА Новости, что Минобрнауки рассматривает все предложения о совершенствовании школьной программы, но введение нового курса "Нравственные основы семейной жизни" еще требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом. Пресс-секретарь министра подчеркнул, что школьная программа обязательных предметов уже сформирована, и напомнил, что в обязательную программу уже включены курсы "Основы религиозных культур и светской этики" и "Обществознание", в которых уделено внимание изучению традиционных ценностей.