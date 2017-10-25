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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Что мы услышим на Всемирном русском народном соборе 1 ноября

14:3325.10.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВсемирный русский народный собор. Архивное фотоВсемирный русский народный собор. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Лепехин

Ровно через неделю, 1 ноября в храме Христа Спасителя состоится XXI Всемирный русский народный собор. По традиции Собор откроется докладом патриарха Московского и всея Руси Кирилла, как главы ВРНС.

Напомню, что четыре последних доклада Святейшего были посвящены теме российской цивилизации — ее сущностям и ценностям, историческому пути и взаимодействию с западной цивилизацией.

Первый же "цивилизационный" доклад патриарха под названием "Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа" на XVII Всемирном русском народном соборе 31 октября 2013 года прозвучал ровно в тот момент, когда качество и прочность Русского мира подверглись серьезным испытаниям на Украине.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на открытии XX Всемирного русского народного собора в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Слышим ли мы то, о чем говорит Патриарх Кирилл
Обращение патриарха Кирилла ко всем, кому не безразлична судьба России, по-факту стало спасительным кругом для каждого, кто считает себя русским, прежде всего, в надэтническом, культурно-цивилизационном смысле. Возможно именно такое своевременное и такое верное слово Святейшего, прозвучавшее в дни, когда в Киеве уже разворачивался второй (антирусский и антироссийский) майдан, способствовало единению той части Украины (Крым, Донбасс, Одесса и т.д.), для которой русский язык и российская история — необходимый элемент социокультурной идентичности, важное сущностное основание для сопротивления бандеронацизму и западной русофобии.

Последующие доклады Святейшего, с которыми он выступил соответственно на XVIII, XIX и XX соборах по сути вытекали из знакового доклада 2013 года, расшифровывали и развивали его основные положения.

В 2014 году доклад патриарха Кирилла назывался "Единство истории, единство народа, единство России", в 2015-ом "Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси, наконец, в 2016-ом — "Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы".

Следуя логике движения мысли духовного лидера России от всеобщего к частному, можно предположить, что доклад патриарха на XXI Соборе 1 ноября наверняка будет посвящен (как минимум, в какой-то части) будущему России и российской цивилизации. Именно такого разговора — о ближайшем будущем, вытекающем из нашего настоящего, ждет российский народ в год столетия Великой русской революции.

Октябрьская социалистическая революция
© РИА Новости / РИА Новости
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ВРНС: важно не допустить раскол общества в связи со столетием революции
Общественно-политическая ситуация в современной России характеризуется тем, что она, как и 100 лет назад, стремительно радикализируется, раскалываясь по самым разным основаниям и, в первую очередь, по национальному и религиозному признакам. Особенно опасен для нашей страны религиозный раскол, и именно поэтому главный удар противников России нацелен сегодня на РПЦ как важнейший стержень целостности и прочности российского государства.

Недругами России и прозападной оппозицией в самой РФ создаются и вбрасываются в массовое сознание через СМИ и социальные сети темы и послания, которые, дезориентируя и раскачивая общество, призваны направить настроения в народе и мнение элит против Русской православной церкви и лично патриарха. К примеру,  противостояния вокруг "Исаакия", "Гоголь-центра" или фильма "Матильда" используются самыми разными политическими силами преимущественно с одними и теми же целями и развиваются по одному и тому же сценарию.

Участники митинга против передачи Исаакиевского собора РПЦ
© РИА Новости / Кирилл Чулков
ВРНС: конфликт вокруг Исаакия является рецидивом эпохи репрессий
Мы видим, что всякий раз источником конфликтной ситуации в обществе становятся те или иные действия чиновников (решение администрации СПб о передаче Собора в пользование РПЦ, уголовное дело против Гоголь-центра, депутатские обращения в прокуратуру по фильму "Матильда"), используемые в качестве повода для акций протеста прозападной оппозицией. Всякий раз в кульминации противостояния власть отходит в сторону, тем самым негласно признавая силу этой оппозиции и фактически подталкивая её к новым деструктивностям, после чего отдельные государственные структуры (например, администрация Санкт-Петербурга) выставляют вперед — для борьбы с антигосударственными силами — православную общественность и квазиправославных активистов.

Как результат, виновником в итоге выставляется Русская православная церковь, награждаемая и прозападной оппозицией, и некоторыми  чиновниками эпитетом "мракобесы". Хотя любому честному человеку известно: чем дальше индивид от Господа, тем больше в нем мрака и откровенной бесовщины.

XX Всемирный Русский Народный Собор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Путин: Всемирный русский собор поможет сплотиться вокруг незыблемых идеалов
На XXI Соборе по традиции выступят лидеры ведущих политических партий, руководители ряда ведомств, известные общественные деятели. И все они наверняка сосредоточатся на анализе текущего момента, в том числе – тех его аспектов, которые призваны погрузить общество в дрязги и смуту. Все (или почти все), но не патриарх Кирилл. В его традиции как духовного лидера русских, быть выше навязанных обществу и разделяющих его тем. И я уверен, что мы вновь услышим от главы РПЦ (да и от других участников Собора) такие слова, которые призваны объединять народ России, будучи устремленными в лучшее будущее. Слова, которые бы давали людям надежду на то, что нынешние нарастающие беды будут преодолены уже в ближайшие годы.

Понятно, что большинство выступающих (как это обычно происходит в последние годы на всех больших форумах без исключения) сосредоточатся на том, что все в России и в мире плохо, или, напротив, на том, что все хорошо. И все же хочется надеяться, что соборяне преодолеют подобный шаблон и порадуют общество не только ярким словом и честной позицией, но и концептуальными открытиями — в продолжение той мировоззренческой линии, которую развивает от Собора к Собору патриарх Кирилл в своих обращениях к русским людям.

Мы наверняка услышим идеи и конкретные предложения, касающиеся процесса объединения граждан России как цивилизационной общности евразийских народов, религий и социальных групп на основе собственного, национально ориентированного понимания категории "развитие".

Помимо прочего хочется услышать ответ на вопрос, какое общество граждане России намерены и готовы строить после четвертьвековых блужданий в дебрях и тупиках так называемых "либеральных реформ".

Гипотеза заключается в том, что строить мы должны не еще один периферийный и подражательный олигархический капитализм со всеми вытекающими из него пороками, но суверенное и солидарное общество: цивилизацию, в которой традиционные для российской культуры ценности и духовно-нравственные императивы органично сочетались бы с эффективной стратегией и передовыми программами развития нашей страны.

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Религия и мировоззрение
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