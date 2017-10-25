Что мы услышим на Всемирном русском народном соборе 1 ноября

Ровно через неделю, 1 ноября в храме Христа Спасителя состоится XXI Всемирный русский народный собор. По традиции Собор откроется докладом патриарха Московского и всея Руси Кирилла, как главы ВРНС.
Напомню, что четыре последних доклада Святейшего были посвящены теме российской цивилизации — ее сущностям и ценностям, историческому пути и взаимодействию с западной цивилизацией.
Первый же "цивилизационный" доклад патриарха под названием "Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа" на XVII Всемирном русском народном соборе 31 октября 2013 года прозвучал ровно в тот момент, когда качество и прочность Русского мира подверглись серьезным испытаниям на Украине.
Последующие доклады Святейшего, с которыми он выступил соответственно на XVIII, XIX и XX соборах по сути вытекали из знакового доклада 2013 года, расшифровывали и развивали его основные положения.
В 2014 году доклад патриарха Кирилла назывался "Единство истории, единство народа, единство России", в 2015-ом "Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси, наконец, в 2016-ом — "Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы".
Следуя логике движения мысли духовного лидера России от всеобщего к частному, можно предположить, что доклад патриарха на XXI Соборе 1 ноября наверняка будет посвящен (как минимум, в какой-то части) будущему России и российской цивилизации. Именно такого разговора — о ближайшем будущем, вытекающем из нашего настоящего, ждет российский народ в год столетия Великой русской революции.
Недругами России и прозападной оппозицией в самой РФ создаются и вбрасываются в массовое сознание через СМИ и социальные сети темы и послания, которые, дезориентируя и раскачивая общество, призваны направить настроения в народе и мнение элит против Русской православной церкви и лично патриарха. К примеру, противостояния вокруг "Исаакия", "Гоголь-центра" или фильма "Матильда" используются самыми разными политическими силами преимущественно с одними и теми же целями и развиваются по одному и тому же сценарию.
Как результат, виновником в итоге выставляется Русская православная церковь, награждаемая и прозападной оппозицией, и некоторыми чиновниками эпитетом "мракобесы". Хотя любому честному человеку известно: чем дальше индивид от Господа, тем больше в нем мрака и откровенной бесовщины.
Понятно, что большинство выступающих (как это обычно происходит в последние годы на всех больших форумах без исключения) сосредоточатся на том, что все в России и в мире плохо, или, напротив, на том, что все хорошо. И все же хочется надеяться, что соборяне преодолеют подобный шаблон и порадуют общество не только ярким словом и честной позицией, но и концептуальными открытиями — в продолжение той мировоззренческой линии, которую развивает от Собора к Собору патриарх Кирилл в своих обращениях к русским людям.
Мы наверняка услышим идеи и конкретные предложения, касающиеся процесса объединения граждан России как цивилизационной общности евразийских народов, религий и социальных групп на основе собственного, национально ориентированного понимания категории "развитие".
Помимо прочего хочется услышать ответ на вопрос, какое общество граждане России намерены и готовы строить после четвертьвековых блужданий в дебрях и тупиках так называемых "либеральных реформ".
Гипотеза заключается в том, что строить мы должны не еще один периферийный и подражательный олигархический капитализм со всеми вытекающими из него пороками, но суверенное и солидарное общество: цивилизацию, в которой традиционные для российской культуры ценности и духовно-нравственные императивы органично сочетались бы с эффективной стратегией и передовыми программами развития нашей страны.