На форуме в Москве обсудят 100-летие Поместного собора и крушение империи

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Международная научная конференция "Собор и соборность: к столетию начала новой эпохи" пройдет 13-16 ноября, в год столетия начала проведения Поместного собора Русской православной церкви, в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ПСТГУ.

"Как видно из самого названия конференции, она посвящена наложившимся друг на друга событиям столетней давности: Поместному собору Русской церкви и крушению Российской империи", — сказал председатель оргкомитета форума, декан богословского факультета ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский.

В работе конференции примут участие известные отечественные и зарубежные учуные, специалисты в области истории Церкви, богословия и религиозной философии. По словам Хондзинского, такой многосторонний взгляд позволит получить качественно новое представление о Соборе 1917 года, его значении для истории Русской православной церкви и христианства в целом.

Основным предметом конференции станут история и деяния Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов. Их рассмотрению отводится две из четырех предполагаемых секций: "Поместный Собор как итог синодальной эпохи" и "Поместный Собор 1917 года и начало эпохи гонений".

Две другие секции будут посвящены обсуждению темам собора и соборности в русской религиозной философии XIX — XX веков и собора как церковного института на Востоке и Западе.

Поместный собор Православной Российской церкви, или Всероссийский поместный собор 1917-1918 годов заседал на фоне таких значимых для отечественной истории событий, как Первая мировая война, Октябрьская революция, начало эпохи гонений. Одним из важнейших его решений стало восстановление патриаршества, которое положило конец синодальному периоду в истории Русской церкви. На Соборе обсуждались различные актуальные проблемы, стоявшие перед Церковью в начале XX века, при решении которых использовался весь церковный опыт, накопленный за столетия.