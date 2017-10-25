Историк рассказал о ходе экспертизы "екатеринбургских останков"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Сергей Стефанов. Экспертизы в отношении "екатеринбургских останков" будут проводиться "до тех пор, пока остаются вопросы", и, судя по всему, исследования еще не будут завершены к Архиерейскому Собору Русской православной церкви в конце ноября этого года, заявил в интервью РИА Новости исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.

Согласно законодательству, эксперты не могут разглашать результаты экспертиз до закрытия следственного дела по уголовному преступлению. Тем не менее, в виде исключения отдельные беседы с экспертами, с разрешения Следственного комитета, сейчас публикует церковный портал Православие.ру. Анатолий Степанов уполномочен Патриаршей комиссией по исследованию останков записывать и публиковать беседы с экспертами.

Отвечая на вопрос о том, есть ли хотя бы примерные данные, когда можно ждать окончательных результатов, и может ли поставить точку в этом деле Архиерейский Собор, собеседник агентства напомнил позицию патриарха Кирилла, которая заключается в том, что останки "будут исследовать до тех пор, пока остаются вопросы". Ожидается, что Архиерейский Собор пройдет с 29 ноября по 2 декабря этого года.

"Торопливость в этом вопросе не нужна. Ни к каким датам священноначалие не привязывается. Поскольку еще не завершены все экспертизы, вряд ли Архиерейский Собор будет принимать какое-то решение. Возможно, архиереев ознакомят с предварительными результатами экспертиз, как ознакомили с ними членов Священного Синода в июне сего года. Хотелось бы надеяться, что к 100-летней годовщине злодейского убийства царской семьи и их слуг, то есть к июлю 2018 года, появится ясность в этом вопросе", — сказал Степанов.

При этом он отметил, что завершение экспертиз — это только "завершение научно-следственной части этого процесса". "А дальше, если это и в самом деле мощи святых Царственных страстотерпцев и их слуг, они должны "явить себя" чудесами. У Церкви ведь есть и свой уникальный тысячелетний опыт выявления подлинности мощей. Так что, полагаю, научными экспертизами дело не завершится", — добавил собеседник агентства.

По предварительным данным, в конце ноября — начале декабря в Москве состоится большая научно-практическая конференция с участием экспертов, которая будет транслироваться в прямом эфире на православных телеканалах и в интернете. По мнению Степанова, на данной конференции могут быть обобщены результаты экспертных исследований, и она станет неким итоговым мероприятием.

"Я полагаю, что это и является главной задачей планируемой конференции. Православная общественность из первых уст должна услышать ответы на все волнующие нас вопросы", — сказал эксперт.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Полный текст интервью с Анатолием Степановым читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.