В Приморье готовы помочь староверам из Боливии построить отдельный хутор

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил о готовности помочь староверам из села Любитовка Дальнереченского района, переехавшим из Боливии, с обустройством отдельного хутора, сообщает пресс-служба администрации региона.

Староверы попросили на встрече с врио губернатора помочь им в решении нескольких вопросов – покупке сельхозтехники в лизинг и обустройстве отдельного хутора в районе села Любитовка.

"Молодцы, что приехали и живете здесь. Условия у нас хорошие, земля плодородная. Готовы помогать людям, которые работают на земле, занимаются сельским хозяйством", – сказал глава региона.

Он отметил, что сейчас администрация края уже прорабатывает вопрос приобретения в лизинг тракторов в Белоруссии.

Как отметил и.о. главы администрации Дальнереченского района Виктор Дернов, в 2016-2017 годах фермерским хозяйствам старообрядцев безвозмездно передали в собственность почти две тысячи гектаров земли сельхозназначения на территории Малиновского сельского поселения.

По словам староверов, урожай они убирают в сезон и днем, и ночью, но не хотят создавать неудобства для местных жителей, поэтому планируют переселиться на отдельный хутор. Они уже подобрали два участка, а врио губернатора попросили помочь с отсыпкой дороги и провести электроснабжение.

По словам руководителя общины старообрядцев Дальнереченского района Иосифа Реутова, сейчас в селе Любитовка живут восемь семей староверов с детьми. Семьи приехали из Боливии два года назад.

Программы по переселению соотечественников из-за рубежа действует с 2006 года. Гражданам-участникам программы предоставляется помощь в размере 240 тысяч рублей, членам их семей — 120 тысяч рублей. Эти деньги они могут направить на любые цели.

Также государство обеспечивает участникам программы переселения оплату переезда, провоза багажа, компенсацию платежей, связанных с оформлением гражданства. В рамках этой программы есть особые условия для переселения на Дальний Восток. Осуществляется больший размер финансовой помощи. В 2016 году благодаря реализации программы на Дальний Восток переехали более семи тысяч человек.