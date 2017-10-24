Наследный принц Саудовской Аравии предложил вернуться к "умеренному исламу"

ДУБАЙ, 24 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд высказался за возвращение к "умеренному, открытому миру исламу".

"Мы будем возвращаться к тому, что было раньше, к умеренному исламу, открытому миру и для всех религий. Мы не будем ждать 30 лет, а будем незамедлительно наносить удар по экстремистской идеологии", — сказал принц, выступая во вторник на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

Он пообещал в скором времени покончить с экстремизмом. Его слова вызвали шквал аплодисментов среди собравшихся в зале.