Межрелигиозный совет России: свобода творчества должна быть ограничена

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Свобода творчества должна быть ограничена требованиями общественной морали и уважения прав других людей, мировоззренческих групп и религиозных сообществ, считают участники Межрелигиозного совета России.

"Свобода творчества и самовыражения, как и любая другая свобода, не является абсолютной, ее реализация должна ограничиваться требованиями общественной морали и уважения прав других людей, мировоззренческих групп и религиозных сообществ", — говорится в заявлении Межрелигиозного совета России о культуре, свободе творчества и нравственной ответственности.

Участники совета с сожалением констатируют, что сегодня свобода творчества нередко используется для оправдания насмешек над святыней, пропаганды безнравственности, оскорбления религиозных и национальных ценностей. "Созданию произведений искусства, заведомо направленных на унижение человеческого достоинства посредством искажения фактов, диффамации ключевых фигур национальной истории не может быть какого-либо оправдания", — подчеркивается в заявлении.

Межрелигиозный совет призвал всех деятелей культуры и искусства быть ответственными за свою деятельность и принимать во внимание то влияние, которое художественные произведения оказывают на человеческие души и духовное состояние общества в целом. По мнению религиозных деятелей, свобода, лишенная морального измерения, может быть использована не во благо, а во зло, и привести к саморазрушению человека, деградации общества.

"Государство не может действовать в сфере культуры и искусства методом принуждения, оно призвано поддержать прежде всего те художественные начинания, которые способствуют укреплению общественного единства и межрелигиозного согласия. Подлинная культура содержит в себе нравственную идею, которая побуждает человеческие души к поиску добра и истины, порождает в человеке любовь к ближним и дальним", — отмечено в заявлении.