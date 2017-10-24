Главный раввин России призвал патриарха "осадить" противников "Матильды"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главный раввин России Адольф Шаевич призвал патриарха Кирилла поставить на место противников фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Наблюдая последние происходящие вокруг известного фильма страсти, мне кажется, что все-таки очень много фанатизма вокруг этого. Меня, честно, ваше святейшество, удивляет долготерпение и ваше, и руководства Русской православной церкви. Потому что такое количество людей, которые, можно сказать, позиционируют себя святее патриарха, вызывает удивление. Должны ставить на место тоже, потому что они будут как бы такую волну ненависти (побуждать — ред.)", — обратился раввин к патриарху на заседании межрелигиозного совета РФ.

Глава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России усомнился, что религиозный фанатик "достоин уважения". По словам Шаевича, фанатизм уводит верующих "в другую сторону от заповедей".

Ранее патриарх Кирилл, говоря о "Матильде", призвал избегать, трактуя историю, "домыслов, которые способны ранить огромное количество людей".

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

Как информировала Генпрокуратура, экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма "Матильда" и не обнаружили обстоятельств, препятствующих его выходу в прокат. Проверка МВД России с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", отмечалось в сообщении ГП. В российский прокат фильм выйдет 26 октября.