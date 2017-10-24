Глава РПЦ признался, что ему "страшно" от отечественных ТВ-каналов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл посетовал на засилье криминала и пропаганду "дикого образа жизни" на отечественном телевидении.

"Мне очень редко приходится смотреть телевидение. Но я иногда между промежутками в своей работе начинаю переключать каналы — и мне страшно становится. На первом — криминал, на втором — криминал, на третьем — криминал, на пятом — криминал. Вы представляете, какая пропаганда криминала, разнузданности человеческих страстей, дикого образа жизни обрушивается на нашего потребителя телевидения. А если к этому еще добавить интернет…" — поделился патриарх с членами Межрелигиозного совета РФ.

"А если мы соотнесем возможности наших традиционных религий с тем, что несет телевидение и интернет сегодня, то я думаю, нам надо было бы памятник поставить за то, что в условиях свободы сегодня религиозные организации развились и укрепились", — добавил он.

В храмах той же Москвы, по его словам, сейчас можно увидеть все больше новых лиц. Но, по его, мнению, людей, совершающих зло, гораздо больше. Открывая газеты и журналы, люди оттуда черпают зло, полагает патриарх. В этой связи он призвал глав и представителей российского ислама, иудаизма и буддизма "думать и работать вместе".

"Но информационный фон, на котором развивается современная цивилизация, очень опасный. Мы об этом говорим постоянно, но не очень получается поменять все это", — заметил патриарх.