Патриарх указал на главную ошибку светского гуманизма

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Антон Скрипунов. Светский гуманизм не учитывает то обстоятельство, что природа человека "искажена", поэтому Церковь выступает за осознанное ограничение свободы человека, заявил патриарх Кирилл.

"Либеральная трактовка свободы и прав человека предполагает абсолютизацию суверенитета отдельной личности и его прав вне нравственного контекста. С точки зрения христианства, ошибка светского гуманизма заключается в том, что он не учитывает фактора искаженной природы человека, его склонности к греху, возможности употребления свободы во зло как для самого человека, так и для всего общества", — сказал патриарх на заседании Межрелигиозного совета РФ.

С точки зрения РПЦ, по его словам, такое понимание прав и свобод человека неприемлемо,так как оно используется для утверждения в обществе представлений о допустимости в качестве социальной нормы "таких греховных примеров как аборты, гомсексуализм и эвтаназия".

"Без религиозных корней идея достоинства человека провисает в воздухе. На чем она основывается? На что опирается эта идея человеческого достоинства? Если мы вырываем религиозный фундамент, если мы отрываем человека от Бога, то другие достоинства теряют свое основание", — полагает патриарх.

Может ли подлинная свобода выражаться в посягательстве на то, что свято и дорого человеку? Конечно нет. Там, где начинается провокация и кощунство, свобода человека должна осознанно ограничиваться", — добавил патриарх.

По его словам, чем ниже уровень нравственности, тем более востребованными в массовой культуре становятся "идеи, разжигающие низменные страсти".