Патриарх Кирилл посетил Центр толерантности и почтил память жертв Холокоста

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл впервые посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где ознакомился с интерактивной экспозицией музея и почтил память жертв Холокоста.
Патриарх посетил музей перед началом заседания Межрелигиозного совета России, которое проходит здесь же. С музейной экспозицией предстоятеля Русской православной церкви ознакомили главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.
"С большим интересом я осмотрел выставку", — поделился патриарх с членами Межрелигиозного совета РФ.
Около интерактивного стенда с именами жертв Холокоста патриарх Кирилл зажег поминальную свечу.
Жертвами Холокоста стали более шесть миллионов евреев.