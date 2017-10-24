Патриарх Кирилл посетил Центр толерантности и почтил память жертв Холокоста

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл впервые посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где ознакомился с интерактивной экспозицией музея и почтил память жертв Холокоста.

Патриарх посетил музей перед началом заседания Межрелигиозного совета России, которое проходит здесь же. С музейной экспозицией предстоятеля Русской православной церкви ознакомили главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода.

"С большим интересом я осмотрел выставку", — поделился патриарх с членами Межрелигиозного совета РФ.

Около интерактивного стенда с именами жертв Холокоста патриарх Кирилл зажег поминальную свечу.

Жертвами Холокоста стали более шесть миллионов евреев.