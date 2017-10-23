Капелланы униатской церкви напали на прихожан УПЦ МП на западе Украины

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили о нападении капелланов Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) на прихожан Благовещенского храма в Коломые Ивано-Франковской области.

"В воскресенье, 22 октября 2017, крепкие мужчины в балаклавах во главе с т.н. капелланами УГКЦ (данных о принадлежности "капелланов" к ВСУ нет), применяя грубую силу, не дали прихожанам Благовещенской церкви подойти к своему храму и отслужить там молебен", — говорится в опубликованном в понедельник сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

В сообщении говорится, что один из организаторов нападения называл прихожан православного храма "биомассой" и "московскими свиньями". Нападавшие били людей ногами и угрожали тем, кто пытался снимать происходящее.

Видеозапись нападения размещена на официальном канале УПЦ МП в YouTube.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Кроме того, в стране действует УГКЦ, руководство которой неоднократно критиковало верующих Московского патриархата. В УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.